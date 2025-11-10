玉山觀高山屋12月起收費 假日每晚1200元

玉山園區八通關新建觀高山屋，建置鞋櫃與室內外緩衝區，創造乾溼分離的乾爽環境。（玉管處提供）

全台山屋住宿「天花板」！玉山國家公園八通關新建的「觀高山屋」，歷經八個月試營運，十二月起開始收費，開出平日八百元、假日一千二百元的住宿費，成為全台最貴山屋。

玉山國家公園管理處表示，觀高山屋斥資六千七百多萬元興建，設備多元新穎，還有人員駐點，考量成本攤提，才會有這個價格，尤其觀高位在長程路線樞紐，此山屋有助於山徑管理、山難馳援，對山友助益良多。

玉管處表示，觀高山屋具備室內、外乾溼分離，設有USB與Type-C充電，床鋪也有記憶軟墊與隱私隔板，可讓長程山友獲得更佳睡眠品質，該處強調，觀高山屋是攀登南二段、馬博橫斷、八大秀，以及八通關越嶺道的必經之地，且有人員駐點，可提升山域路徑管理效率，若有山難更能就近馳援，即便住宿費全台最貴，遠比玉山排雲山莊四百八十元還高，但這些都是能額外提供給山友的最佳守護與服務。

玉管處表示，觀高山屋住宿採依序登記審查，並非抽籤，呼籲山友珍惜建置不易的山屋，讓所有人都能使用到舒適的高山住宿環境。

玉山園區八通關新建觀高山屋，12月起採平日800元、假日1200元收費，價格成為全台山屋住宿「天花板」。（玉管處提供）

