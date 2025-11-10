為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    國三 南投服務區又見「車聚」 一夜違規28起

    2025/11/10 05:30 記者劉濱銓／南投報導
    國道3號南投服務區又爆大規模車聚，不只聚集大批雙B進口車，更有保時捷等跑車入列。（民眾提供）

    國道3號南投服務區又爆大規模車聚，不只聚集大批雙B進口車，更有保時捷等跑車入列。（民眾提供）

    國道三號高速公路南投服務區，八日深夜爆出大規模車聚，國道警方掌握情資派員監控，一晚就取締超速十件、未繫安全帶十八件，共廿八件違規，警方表示，為維護南投服務區周邊住戶安寧，未來假日仍將加強巡邏取締，以免服務區「飆風再起」。

    超速10件 未繫安全帶18件

    目擊民眾表示，前晚南投服務區相當「熱鬧」，不只有許多雙B進口車停成一排，更有保時捷等跑車入列，現場大批車友齊聚，還有人帶著小朋友到場，加上看熱鬧的群眾，粗估全區有八成車輛，都是衝著車聚而來，現場宛如不夜城。

    甩尾、燒胎 噪音影響安寧

    國道公路警察局第七公路警察大隊表示，當晚車聚也有提前掌握消息，包括服務區內、對外聯絡道，都有測速與警力攔查勤務；警方強調，南投服務區過去假日晚間常見車聚，伴隨車輛甩尾、燒胎、直線加速等，不僅影響服務區內用路人，車輛噪音更嚴重干擾周邊住戶，因此才在假日取締，維護當地交通與安寧。

    另，南投服務區因警方七月展開超速取締，服務區速限四十公里，傳出測速取締勤務嚇跑一般的駕駛，商家生意為此受影響，對此，南投服務區業者表示，八月以來業績較去年同期並未下滑，認為取締影響「還好」。

    未來假日仍將加強巡邏取締

    服務區業者說，今年暑假服務區進行停車場太陽能板建置，因施工佔據停車空間，車友可能因車位腹地有限，乾脆停辦車聚，車流因此變少，同時期警方也展開超速取締，才會有商家生意受影響之說，但實際上影響有限。

