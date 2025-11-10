台中大坑新觀音亭 遮陽避雨功能不佳

市議員曾朝榮表示，改建後的觀音亭平台下點雨就無法站在平台上，會被淋溼。（曾朝榮提供）

斥資8290萬元改建 卻無法像以前一樣讓人坐著泡茶聊天

台中市大坑九號步道大坑觀音亭經過三年的改建，今年十月二十二日啟用，讓山友們很開心，但是多位在地議員都表示，接獲山友陳情，新設的涼亭遮陽差、避雨更糟，都要求市府儘速補強遮蔭設施、增設座椅及植栽大樹，讓民眾有真正能乘涼避雨的空間。

議員促補強設施、增設座椅及植栽大樹

建設局長陳大田表示，未來會持續補植大樹，改善遮蔭不足問題，並已要求養工處研議增設遮陽棚與座椅空間，也會再與議員及地方代表討論後續設計。

台中市大坑步道有十多條，每年有高達二百五十萬人登山，其中九號步道最受歡迎，但因為九號步道的大坑觀音亭興建至今已三十年，年久失修、結構不穩，市府二〇二二年七月進行封閉整建，斥資八二九〇萬元改建，在今年十月二十二日完工啟用。

然而，改建後的觀音亭理應受山友們歡迎，但是很多在地的議員都接獲陳情，很多缺失需要再加強改善。

民進黨議員曾朝榮便表示，觀音亭過去平均每天有七、八千人次造訪，是登山客與遊客必經的休憩點。但改建後雖宣稱遮蔭面積擴增至四百八十平方公尺，但實際效果有限，下雨坐在涼亭底下仍被雨淋溼，烈日下更是熱得坐不住，甚至連原本可供休息的座椅都明顯不足。他強調，登山步道花了那麼多錢重整，結果休息點卻不能遮陽避雨，這樣的設計根本本末倒置。

建議實施美樂地3.0 增加兒童遊戲設施

曾朝榮呼籲市府，儘速補強遮蔭設施、增設座椅及植栽大樹，讓民眾有真正能乘涼避雨的空間。

民進黨議員謝家宜表示，很多山友向她反映，觀音亭雖然蓋得很美觀，但是並不實用，不但無法遮蔭，連一點小雨就會淋溼，而且椅子也不夠，大家都無法像當初的登到觀音亭一樣，可以坐著泡茶聊天，希望市府要再修改一下。

國民黨議員陳成添也接獲山友反映，遮陽設施不足，他也建議建設局可以再精進，在觀音亭實施美樂地三．〇計畫，增加兒童遊戲設施，讓孩子能暢遊其中而不感到乏味。

台中市議員曾朝榮表示，改建後的觀音亭根本無法遮陽避雨。（曾朝榮提供）

