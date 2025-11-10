為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    前市長規劃36.5億自建 選定公車修理廠舊址

    2025/11/10 05:30
    基隆市府選定中正路的公車修理廠舊址作為新市政大樓基地。（記者俞肇福攝）

    基隆市府選定中正路的公車修理廠舊址作為新市政大樓基地。（記者俞肇福攝）

    記者俞肇福／專題報導

    基隆新市政大樓在前市長林右昌二〇二二年屆滿卸任前，選定市公車修理廠舊址為興建基地，並經市議會審查通過，一千三百坪市有土地，完工後將有一萬六千坪樓地板面積，足夠將市府所有局處員工集中辦公（不含警察局、消防局），總工程經費約卅六億五千萬元，並向中央爭取十億元補助，其餘由市府分八年編預算支應。因民進黨未繼續執政出現變化，基隆市長謝國樑以財務考量推翻規劃案。

    完工1.6萬坪 足夠所有局處員工辦公

    基隆市政大樓現有兩棟建物是日治時代興建的前棟（原基隆市役所），以及戰後興建的後棟；前棟於二〇〇三年登錄為歷史建築，隨著市政業務發展，市政大樓無法容納所有單位，部分單位在外另租空間辦公，民眾洽公十分不便，自一九九〇年起便有原址重建或遷建規劃新大樓的討論出現。林右昌任內於二〇一六年規劃於三沙灣（中正路一六二號）的市公車修理廠舊址興建，二〇二〇年經議會審查通過，進行遷移規劃。

    林右昌二〇二二年卸任前完成規劃案，土地為市有，興建樓地板面積一萬六千坪的新市政大樓，工程總經費約卅六億五千萬元。但謝國樑上任後，二〇二三年著手新市政大樓細部規劃，二〇二五年四月招商說明會，突然宣稱因財政問題，改為公辦都更進行。

    基隆市議會國民黨團書記長曾紀嚴表示，新冠疫情後，營建成本大幅上漲，基隆市重大建設陸續啟動，件件都要花大錢；謝國樑改弦易轍將新市政大樓改為「公私協力合建都更」，不失為省錢又省力的方式。

