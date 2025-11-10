基隆新市政大樓都更案 挨批賤賣市產

基隆市新市政大樓規劃對照表。（資料來源: 基隆市政府 製表：記者俞肇福）

議員質疑圖利建商 市府僅分回6千坪 無法達成集中辦公興建目的

記者俞肇福／專題報導

攸關基隆市區核心地區發展的基隆新市政大樓，興建目的是要將散落各地的局處收攏集中辦公，讓市民洽公一次搞定，但基隆市長謝國樑上任後，推翻前朝自建規劃，改為公辦都更，市府僅能分回近六千坪樓地板面積，外界質疑無法滿足集中辦公的目的。記者向謝國樑查證，他坦承，按顧問公司規劃可以讓市府十四個處集中辦公，府外機關則不在規劃範圍。民進黨籍議員鄭文婷批評，規劃已無法滿足興建目的，還有賤賣市產之嫌，未來更有可能因辦公空間不足被迫向建商回租，市府每年再編租金預算給建商，根本是賠了夫人又折兵。

謝國樑︰容納14個處 府外機關不在規劃內

謝國樑稱，基隆市明年度統籌分配稅款雖有成長，但中央一般性及計畫型補助合計較去年少八十九億元，導致總歲入比今年少十七億元，市政運作面臨嚴峻挑戰。二〇二三年新市政大樓細部規劃時，受疫情影響，興建經費漲到五十億元，即便中央支持三成預算，市府仍須自籌約卅五億元，考量財政現況，才決定採「合建都更」，市府出地不出錢，建商出錢興建完工。完工後，依共同負擔比例分回，市府可分回近六千坪樓地板面積的一棟大樓，並強調這不是公私協力合建都更第一例，全國各地均有類似成功案例。

建商花35億換到1.1萬坪 未來市府可能再回租

議長童子瑋根據議員估算指出，建商等於用卅五億成本換到市值四十五億的一萬一千坪大樓，還不包含未來的出租利益，利潤輕鬆超過五十億元。反觀市府原持有一千三百坪土地，蓋完只拿到近六千坪樓地板面積回來，民眾將難以接受。

鄭文婷指出，最荒謬的是，日前衛生福利部已發函市府，基隆醫院將改建為急重症大樓，長期占用基隆醫院急診室旁土地的衛生局必須搬遷，目前仍無處可去，卻未被納入新市政大樓規劃中，還有稅務局、環保局、文化觀光局等單位流落在外，新市政大樓興建的目的無法達成，還談甚麼分回比例的合理性？

都發處︰採實價登錄價格 招商審查中未定案

鄭文婷批評市府拿高雄林德段都更案類比「孿生兄弟」，更是類比錯誤；林德段都更案並非蓋高雄市政大樓。新市政大樓興建目的無法達成，就變成是為蓋而蓋、變相賤賣市產、圖利建商。對於賤賣市場的疑慮，基隆市都市發展處長謝孝昆說表示，招商價格不是採公告地價，而是會參考鄰近新建案實價登錄的價格，目前招商文件還在審查中，尚未定案。

基隆市府現有兩棟辦公廳，圖為二戰結束後興建的辦公大樓。 （記者俞肇福攝）

