鹿草尋寶 訪蘭園手作、看老中藥房

嘉義縣明年將舉辦台灣燈會，鹿草鄉公所爭取觀光商機，結合在地特產及店家，設計「尋寶遊程」，帶領遊客探訪研帥蘭園、瑞安堂中藥行、圓山宮等處，品嚐麻辣藥膳包、火馬辣椒米磚、雪花秋葵Q餅及阿里山油菊花茶等特色伴手禮，更深入瞭解鹿草特色。

鹿草鄉長嚴珮瑜說，鹿草有豐富農業及歷史文化特色，近年在地年輕人接班、返鄉，突破傳統展現轉型創意，明年嘉義縣舉辦台灣燈會，屆時大量遊客到來，希望尋寶遊程能吸引遊客走訪鹿草。

日前鄉公所邀請民眾體驗遊程，到研帥蘭園進行蘭花手作組盆，由負責人張家禎帶領遊客認識蘭花品種及照顧方式；在鹿草街區造訪已有百年歷史、當地唯一的中藥房瑞安堂中藥行，可見早期手抄藥方等古物，第四代青年王詔郁還設計融入在地特產朝天椒的麻辣藥膳包。

信仰中心圓山宮有罕見的放火馬傳統，廟方與奮起福米餅開發辣椒米磚，廟內供奉少見的毛小孩守護神「獵狗公」，常吸引主人前來祈求庇佑毛小孩平安健康。

嚴珮瑜說，鹿草有不少美食及特色飲品，無招牌餐廳鹿口飯食有美味海鮮料理，日和製冰有各式冰品，幕後咖啡以水果風味的特調咖啡聞名，乃朵菈手工甜點結合在地農產秋葵研發創新雪花Q餅，三角社區田心食育園以台灣原生種的阿里山油菊製成茶包，歡迎民眾來鹿草探訪鄉間的隱藏店家與特色農產。

