    首頁 > 生活

    斥資逾億 斗六市區建置4.4公里人行道

    2025/11/10 05:30 記者黃淑莉／雲林報導

    雲林縣斗六市中心主要道路車流量大、設施老化，人車爭道、停車亂象令人詬病，斗六市公所將啟動市區道路人行道空間建置計畫，其中大同路、成功路及民生南路三段共四．四公里，總經費逾一億元。市長林聖爵表示，改善後可以行得安全、走得舒適，未來會持續爭取中央補助，推動其他道路改善。

    林聖爵指出，公所啟動市區人行改善工程，以火車站為核心，串聯周邊人行廊道，改善內容包括建置人行專用道與公共設施帶、優化路口環境、清除違停與雜物占用、劃設汽機車停車格。

    民眾有疑慮 公所將再溝通

    林聖爵表示，工程範圍有大同路火車站前民生路至太平路段，民生南路、斗六家商前成功路從三民路至大學路段，總經費一億六百萬元，國土署補助八八〇〇萬，公所自籌一二〇〇萬元，順利的話希望明年一月動工，年底前三條都完工。

    針對市區道路人行安全計畫公所開過一次說明會，有不少民眾不贊成，認為大同路、民生南路路幅不寬，新設人行道路幅縮減會造成交通壅塞，民生南路店家則擔心人行道會影響生意。

    對此，公所指出，縣府規劃在民生南路民生公園、莊敬路中山公園新建地下停車場，人行道建置還給行人更安全行走空間，對民眾疑慮公所會再與地方溝通、檢討，施工前再召開說明會。

