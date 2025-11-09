台北大巨蛋創百億效益 周邊商圈分不到一成

台北大巨蛋啟用後帶動演唱會經濟，台北市商業處也推出「大巨蛋HOME RUN遊東區」等商圈振興活動，不過，台北市議員王欣儀指出，相較大巨蛋創造「逾百億元」經濟效益，周邊商圈卻分不到一成。商業處回應，經調查平均有二至三成觀眾會前往東區商圈消費遊逛，人均消費約一三一七元，明年針對中職開幕賽、明星賽等賽事串聯活動外，也針對台北小巨蛋等指標活動派發商圈夜市折抵券等。

市府︰擴大串聯商圈店家

王欣儀指出，今年截至九月底，大巨蛋舉辦八十七場球賽與十二場展演活動，創造一四二億元經濟效益，但東區商圈實際消費僅九．三億，僅占總體六．六％；此外，去年起市府推出「大巨蛋HOME RUN遊東區」活動，辦理六檔行銷、經費九八一萬元，今年卻僅剩三檔、經費縮水至四二五萬元。明年還要串聯大巨蛋、小巨蛋、北流、北藝等多場館及其他商圈，整體執行經費卻僅剩八三〇萬元，這樣只會讓行銷強度被稀釋、效益恐更低。她也說，市府這兩年共派券約十一萬張、實際使用五萬四千張，使用率不到五成；問卷發出近二萬份、回收僅七千多份，平均回收率約三成多，無法反映真實狀況。

她認為，市府應導入更具消費吸引力及互動性的行銷方式，鼓勵民眾跨店消費，完成任務抽獎，應檢討經費配置、集中資源，先集中單一示範區再擴散，並導入電子支付與AI大數據分析，精準鎖定目標客群。

商業處表示，「大巨蛋Home Run遊台北」活動已逐漸形成一套行銷模式，明年除針對大巨蛋中職開幕賽、明星賽等辦理商圈店家串聯外，也規劃針對台北小巨蛋等指標行活動派發商圈夜市折抵券；更推出長期間的「憑票根享優惠」活動，增加民眾關注話題與消費彈性。

