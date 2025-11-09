北市傳統市場溫體豬被掃光 攤商怨沒補貼

台北傳統市場昨上午開賣溫體豬，買氣強強滾，但有攤商抱怨沒補貼，喊話市長蔣萬安要一視同仁。（記者孫唯容攝）

公有市場有租金減免及補貼 納管攤商喊話蔣萬安一視同仁

歷經非洲豬瘟防疫期十五天「禁宰、禁運」，台北傳統市場昨上午開賣溫體豬，市場銷售一空，不到十一點不少豬肉攤商、炸紅糟肉的小吃攤，已賣光光。福德市場豬肉攤林老闆表示，歷經疫情後，開賣首日買氣很好，豬肉價格略有浮動，自家豬肉平均一斤近一二〇元，和疫情前差不多，不過真的要請「市長蔣萬安一視同仁」，他們也是列管的攤商，公有市場有租金減免及補貼，希望其他傳統市場也要有。

排隊名店 樂喊恢復營業

北市不少排隊名店受到非洲豬瘟衝擊影響營收，位在南機場夜市的「來來水餃店」，因疫情被迫關店十三天，老闆娘表示，還沒正式營業店外就有不少人在排隊，很開心終於能恢復正常營業，十幾天都沒錢入帳，損失不少，不過大家都辛苦了，認為要共體時艱。獲得米其林必比登推薦的「黃記魯肉飯」，為北市首家因豬瘟疫情宣布暫停營業的店家，八日起恢復正常營業；從十月廿八日起暫停營業的「鍾記原上海生煎包」，也在臉書宣布「讓大家久等了，八日恢復正常營業！」

肉攤︰休息15天 租金照付

「這些豬肉有沒有問題？」不少民眾昨上午一到肉攤，看到滿攤的豬肉都關心詢問，老闆、老闆娘則掛保證說，進貨的絕對敢負責。福德市場豬肉攤林老闆說，一整天都在切豬肉，買氣非常好，有消息說疫情後過陣子，豬肉價格會稍微下降，但自家昨進貨的價格，與疫情前差異不大，比疫情前稍貴一些。

「蔣萬安要一視同仁！」林老闆強調，雖然終於等到可以開賣，但還是深覺「不公平」，因為北市公有市場的攤商，市府有租金減免及補貼一萬元，他們也是納管的攤商，同樣休息十五天，都有正常納稅，「別人有的我們也應該要有，我們也沒有要求比較多」，希望之後有機會可以獲得補貼，因為租金、成本必須照付，沒賺錢又負擔很重。

另一攤的黃姓老闆娘則表示，「被迫失業十五天，終於可以做生意心情很好」，昨批了兩頭豬，比較熱門的三層肉、梅花肉不到十點就賣光光，老顧客也把貨都訂光，自家賣的黑豬肉價格沒有漲價，但是接下來仍擔心疫情會反覆，導致回頭客不會固定來，建立的客源會流失。面對公有市場有租金減免，希望市府也能讓大家都有補貼。

