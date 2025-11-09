《最近捷運站點須步行15分鐘》輝達落腳T17、T18 社子輕軌加速規劃

輝達海外總部落腳北投士林科技園區的T17、T18基地，位於北投區軟橋段八十八、九十三地號，街廓範圍包括福國路、士科路、軟橋街和文林北路五巷，目前距離最近的捷運站點為淡水信義線的芝山站及士林站，步行約需十五至廿五分鐘，未來將有社子／士林／北投區域輕軌（簡稱社子線或社子輕軌），區分東西向和南北向，兩路線會在福國路和承德路交叉，鄰近輝達總部，不過設站位置仍待視整體評估而定。

捷運東環段昨天進行松山、信義段開工動土儀式，全段十座車站中，可與北環段的劍南路站轉乘，其中，北環段的Y24站（暫定）將設於士林區中正路、通河西街二段交口，擬和規劃中的社子輕軌轉乘，捷運局也曾說，社子輕軌可能還會延伸至寧夏夜市，與民生汐止線串接，東環段的Y35站（舊宗路一段與新湖一路交叉口）也可跟民汐線銜接轉乘，未來通往中山、松山、信義區交通將更為便利。

請繼續往下閱讀...

捷運局表示，先前已將社子輕軌納入台北捷運整體路網再評估案，東西向路線會行經福國路，可與捷運芝山站銜接轉乘，南北向路線會行經承德路，T17、T18位於福國路與承德路交叉口附近，兩條路線會在此處形成交叉，另外，對於擴大行駛區間往南延伸和民汐線交會，以及走到天母榮總、石牌、中山北路六段等議題，一併納入研析，至於採用系統、建造型式與設站位置等細節，仍在評估中，尚未定案。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法