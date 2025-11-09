捷運東環段松山信義段開工 將串接7捷運線

捷運東環段銜接路網

CF760區段標動土 環狀線完工通車將有15個交會轉乘站點

捷運環狀線東環段全長十三．二五公里，行經台北市中山、內湖、松山、信義與文山區，去年十二月第一標開工動土，捷運工程局昨天在信義國中舉辦松山信義段「CF760」區段標開工動土典禮，規劃沿松山路、松德路、松仁路、信義路五段至吳興街，設置兩座地下車站，後續尚有四個標待開工或發包，未來東環段十座車站完工通車後，不只扮演雙北環狀線的閉環要角，還能銜接轉乘文湖線、松山新店線、板南線、淡水信義，施工中的南環段、北環段，以及規劃中的民生汐止線等七大捷運路線，縮短通勤時間，紓解交通壅塞。

東環段還有4個區段標待發包

東環段起於北環段劍南路站，行經敬業三路、樂群二路、瑞光路、舊宗路、南港路、松山路等，至國三甲萬芳交流道、新光路，與南環段動物園站銜接，中途與七大捷運路線串聯，加上新北環狀線，形成跨雙北的完整環型路網，最快二〇三二年完工，屆時將有十五個交會轉乘站點，可與包含台鐵、高鐵在內的既有軌道路線轉乘，目前看來，僅有中和新蘆線和萬大樹林線未銜接。

潛盾隧道將穿越藍、紅線下方

捷運局第二區工程處長劉安德表示，松山信義段「CF760」區段標潛盾隧道工程需穿越板南線和淡水信義線下方，設置兩座車站，Y38站（暫定）位於信義路五段，和淡水信義線的象山站銜接轉乘，天花板融入山形意象，開挖深度卅三公尺，是北捷現今最深的捷運車站；Y39站坐落在松仁路、吳興街口，鄰近台北醫學大學附設醫院，室內設計結合在地煤礦歷史元素。

剩下待開工或發包的四個標案，CF710今年十月決標，預計明年初開工，工程範圍涵蓋樂群二路及敬業四路交叉口東側；瑞光路，洲子二號環保公園及大港墘公園前；其他三標（CF720、740、750）辦理招標中，工程範圍包括瑞光公園、舊宗路二段、松山路與松隆路交叉口等地。

蔣萬安︰盼通車改善內湖交通

市長蔣萬安致詞說，東環段主要串聯內湖科技園區、信義計畫區及南港軟體園區三大產業重鎮，期待全段完工後，完整環狀路網體系，改善內湖交通，並以日本山手線帶動東京整體發展為例，希望台北市興建的全國首條捷運環狀路網，也能具有同樣的時代意義。

環狀線東環段CF760區段標工程昨天開工，台北市長蔣萬安（右二）主持祈福動土儀式。（記者方賓照攝）

