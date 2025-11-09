為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    創新融合傳統 張玉珍奪台灣生態之美刺繡首獎

    2025/11/09 05:30 記者林宜樟／嘉義報導
    張玉珍以刺繡呈現阿里山特有物種一葉蘭及栗背林鴝，巧奪天工。（記者林宜樟攝）

    張玉珍以刺繡呈現阿里山特有物種一葉蘭及栗背林鴝，巧奪天工。（記者林宜樟攝）

    擅長飛針繡、亂針繡 呈現阿里山特有物種一葉蘭及栗背林鴝 作品精湛

    嘉義縣朴子市是國內刺繡文化重鎮，來自各地刺繡好手參與「台灣生態之美—朴子刺繡徵件活動」，三十五件得獎作品昨起在朴子刺繡文化館展出，台南市刺繡師張玉珍以擅長的飛針繡、亂針繡進行創新，融合傳統立體繡，在小小的圓盤上以巧奪天工的精湛技法呈現阿里山特有物種一葉蘭及栗背林鴝，獲最高分首獎。

    35件得獎作品 朴子刺繡文化館展出

    縣文化觀光局、朴子市公所與嘉縣刺繡文化學會舉辦刺繡徵件活動，昨進行頒獎暨刺繡成果展，由市長吳品叡、縣議員李國勝、嘉縣刺繡文化學會理事長顏淑端及常務理事周讓廷頒獎；得獎作品主題如阿里山特有物種、林鐵列車、台灣黑熊、黑面琵鷺、蝴蝶及台灣藍鵲等，各式精緻的刺繡呈現台灣生態之美。

    張玉珍因母親從事縫繡神明衣代工，從小就喜愛刺繡，後來接觸飛針繡技法，接受施惠曄老師指導，鑽研近二十年，目前在台南大學從事刺繡教學；因老家在阿里山腳下的番路鄉，張玉珍決定以刺繡呈現阿里山特有物種一葉蘭及栗背林鴝，耗費三十多個小時，用創新的緞帶浮雕飛針繡技法，並以傳統立體繡表現鳥身，融合創新與傳統，盼以作品讓觀賞者感受台灣生態的美好。

    收件數比去年多 還有澳門參賽者

    吳品叡說，市公所去年首次辦理刺繡徵件活動，獲得全國刺繡好手支持，今年第二屆以「台灣生態之美」為主題，收件數比去年更踴躍，甚至有來自澳門的參賽者，活動備受肯定；刺繡徵件得獎作品即日起在朴子刺繡文化館展至明年二月二十二日，歡迎民眾前來欣賞。

    朴子市長吳品叡（左）頒獎給最高分的張玉珍（右）。（記者林宜樟攝）

    朴子市長吳品叡（左）頒獎給最高分的張玉珍（右）。（記者林宜樟攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播