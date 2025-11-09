為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中央補助6560萬 水林大溝建簡易抽水站

    2025/11/09 05:30 記者李文德／雲林報導
    雲林縣府獲中央六千多萬經費，針對大溝支線及番薯厝大排抽水量能升級。 （記者李文德攝）

    去年凱米颱風來襲，水林鄉萬興大排潰堤，造成大溝、順興聚落及周邊農田嚴重淹水十天，縣府分析因大溝支線排水設備不足，中央補助六五六〇萬元新建簡易抽水站及增加抽水站量能。水利處表示，工期預計兩百四十天內完成，將持續向中央爭取經費，推動治水建設。

    縣府水利處長許宏博指出，凱米颱風造成水林鄉大溝、番薯厝村落淹水，淹水高度三十至六十公分，其中大溝地區花費十天淹水才全數消退，成為雲林縣最晚退水區域，受災最嚴重。

    許宏博指出，大溝地區主要依靠大溝支線排水，抽水站原抽水量體每秒四．五立方公尺，但村落大多是農田，難有效用重力排的方式將水排除，番薯厝地區原抽水量體為每秒九立方公尺，同樣遇到相同問題，因此水利署補助經費改善，增加排水量能。

    水利處科長羅士閔指出，將在大溝支線出口抽水站，新建抽水平台及一座簡易機房、新增兩組抽水機組、更新三組既有抽水機組，屆時大溝支線排水量能可達每秒六．五立方公尺；番薯厝大排新增一組抽水機組、兩組站用柴油引擎發電機，屆時可提升至每秒抽取十二．五立方公尺。

    許宏博表示，工程預計花費兩百四十天完成，完工後可有效提升水林鄉抽水量能，後續再增加相關抽水設備部分，將持續向中央爭取經費。

