「原日本陸軍台南偕行社」 變身藝文空間

台南市歷史建築「原日本陸軍台南偕行社」在市府修復完成後招商，由致力推動當代藝術的弎畫廊取得營運權，昨天開幕，宣告這座建於西元一九一五年的百年空間，以嶄新姿態重新走入市民與旅人生活。

歷史建築修復開幕 重新走入市民生活

偕行社修復歷時三年多，建築群自西向東共三棟，呈現日治時期和洋混合風格。首棟為二層洋風石造建築，第二棟為挑高L型集會空間，第三棟則保留日式格局與原浴室、煙囪結構，完整呈現當年軍人生活樣貌。修復期間，還意外發現以「煉銅爐渣」回火產出的孔雀砂夾層，成功重現並應用於細節修復，為全台日治建築修復首見技術，增添珍貴歷史價值。

揭牌象徵偕行社再啟新生，台南市副市長葉澤山表示，台南作為歷史文化古都，擁有眾多珍貴老建築，偕行社是其中極具代表性的一座。此次重新啟用不僅串聯市區文化觀光軸線，也為城市注入嶄新藝術能量。

弎畫廊負責人蘇三指出，偕行社鄰近車站、文創園區與三二一巷藝術聚落，文化氛圍濃厚。首展由藝術家徐永旭以《潤潤》為題，象徵「滋養與延續」，寓意藝術、城市與土地間的流動與呼吸。未來將以複合式藝文空間運作，結合展覽、閱讀、咖啡與文化交流，讓藝術在百年建築中持續發酵。

