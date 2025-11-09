台南農村再生嘉年華 52個社區參展

手作紅龜粿免費體驗。（記者楊金城攝）

後壁菁寮老街登場 主打「風起再生、農聚台南」 展現產業、文化和藝術的多元風貌

台南市有一〇八個農村再生社區，六都第一，昨天在後壁區菁寮老街舉辦農村再生成果嘉年華，透過農村市集、廚師料理秀、胡麻食農教育主題展覽、DIY體驗，展出農村再生的具體成果，參展的農再社區推出新產品、新包裝，展現農創價值，不只農村再生，更是農村創生，提高農村收益，現場相當熱鬧。

台南108個農再社區 後壁有11個

台南市副市長葉澤山說，台南有一〇八個農再社區，在後壁區就有十一個，後壁更是金牌農村搖籃，台南經歷丹娜絲風災重創後，不少農再社區受到挑戰，但也看見農村的韌性，農再成果展以「風起再生、農聚台南」為題整合農村再生、胡麻輔導計畫和金牌農村計畫，展現產業、文化和藝術的多元風貌，呈現農村再生社區的凝聚力與行動力。

生產到行銷 開拓特色農產錢景

有五十二個績優農再社區參展，不少社區產品結合特色農產、產業文化、歷史發想，甚至從一級生產、二級加工到品牌行銷的六星產業，呈現社區產業發展「錢」景，為社區永續經營札根；如北門蘆竹溝社區發展出吉祥物「蚵仔寶寶」公仔、吊飾來行銷蘆竹溝的牡蠣，下營紅厝社區以打面宋江陣設計馬克杯、彩繪手提袋，成為農村小旅行的亮點，佳里延平社區知名的芝麻糖、花生糖改新包裝「芝福」散發喜慶氛圍。

果毅社區推採菱角 體驗作紅龜粿

成果展由葉澤山、台南市農業局局長李芳林、後壁區長李至彬等人以手作芝麻涼麵、米布丁開幕，農村風味市集呈現「好吃、好看、好玩」，有後壁長短樹社區碗粿、菁豐社區鹹粿、米糕、竹新社區香甜的洋香瓜、柳營果毅社區現採菱角，並推出芝麻糕、紅龜粿的免費手作體驗。

農再胡麻產業發展計畫輔導安定雜糧產銷第七班、善化牛庄社區、溪美社區合作社、育健幸福農場等十個社區、農場、合作社，研發芝麻糖、芝麻粉、芝麻糕等產品和新包裝設計，相當吸睛。李芳林說，農再社區各有不同特色、特色產業，期望未來持續進步，為農村帶來更好的生活、經濟。

後壁百年芳榮米廠的稻米產品，米餅。（記者楊金城攝）

