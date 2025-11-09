為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄新市鎮三期 環團促設橋頭糖廠森林區

    2025/11/09 05:30 記者葛祐豪／高雄報導
    高雄新市鎮三期計畫啟動，環團籲搶救橋頭糖廠森林。（擷取自台糖公司高雄區處︱橋頭糖廠臉書）

    高雄新市鎮三期計畫啟動，環團籲搶救橋頭糖廠森林。（擷取自台糖公司高雄區處︱橋頭糖廠臉書）

    擔憂糖廠被60米道路貫穿 國土署︰劃設園道用地 提升整體景觀風貌

    為促進橋科及周邊發展，內政部國土署啟動高雄新市鎮三期計畫，環團擔憂橋頭糖廠將被六十米道路貫穿，盼能仿效溪頭，打造成「橋頭糖廠森林遊樂區」。

    農林土地 變更為住商、經貿園區

    內政部國土署啟動高雄新市鎮三期計畫，打造「北高雄生活新都心」，今年已舉辦三場說明會，選定捷運紅線R22青埔站與R22A橋頭糖廠站周邊逾二一九公頃農林土地，將變更為住商、經貿園區等多元用地，範圍涵蓋橋仔頭糖廠文化景觀範圍、典寶溪以西、台一線省道以東、R22及R22A周邊等地。

    依都計變更內容，高雄新市鎮三期將劃設八條主計道路，強化聯外機能，主要是東西向的六十米道路1-1、南北向的五十米道路2-3等。

    環團︰上百公頃森林將消失

    對此，「森林城市協會」理事長莊傑任昨指出，一九〇二年成立的橋頭糖廠，是北高雄最重要的文化觀光景點之一，但新市鎮第三期的規劃，將導致糖廠被六十米道路1-1貫穿，興糖國小校門口的樹海將被六十米道路推平，共有上百公頃森林消失，恐導致淹水更嚴重。此外，糖鐵觀光五分車軌道與自行車道將消失，變成住商建地。

    可仿效溪頭打造森林遊樂區

    環團訴求保留其中一七〇公頃的文史與觀光遊樂區，並提出「橋頭糖廠森林遊樂區」構想，希望仿效溪頭的森林觀光，將橋頭糖廠的文化觀光與三鐵共構結合，目標打造每年一五〇萬遊客的橋頭糖廠觀光風景區，以觀光與森林帶動在地發展。

    根據國土署規劃，1-1及2-3道路劃設為園道用地，是為了提升整體景觀風貌；另在觀光發展特定專用區方面，會配合台糖高爾夫球練習場、展售中心，保留休閒機能；保存區則依「橋仔頭糖廠文化景觀」文資範圍劃設，落實管用合一，予以保存維護。

