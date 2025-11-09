屏東力里圳百週年 日本工程師鳥居信平孫子來同慶

力里圳的明渠，旁邊也有導覽走道。（記者陳彥廷攝）

日本水利工程學家鳥居信平百年前先後在來義鄉、春日鄉打造二峰圳、力里圳灌溉下游平原，今年適逢力里圳滿百週年，屏東縣政府與春日鄉公所共同舉辦慶祝活動，鳥居信平之孫鳥居徹受邀來台參與，他希望爺爺的智慧結晶能如同伏流水般永不輟流傳，並將提報給日本學界，登錄成為跨國的文化建築。

400位民眾響應健走 了解伏流水

昨天的慶祝活動有來自全台的四百多位民眾響應健走，由「春日導覽小隊」解說帶導，讓民眾了解伏流水的前世今生，縣長周春米說，力里圳透過重力讓溪水經地下堰堤過濾匯入進水塔，過程完全不耗能卻能產生乾淨的伏流水，還串起台灣與鳥居信平故鄉靜岡縣袋井市的跨世紀友誼。

台灣與鳥居信平故鄉靜岡 串起友誼

昨天袋井市市長大場規之與議長佐野武次捎來祝賀信函，前市長原田英之還親自到場祝福，並和周春米和鳥居徹等人深入溪床，一睹百年水利工程；原田英之說，看到水圳持續發揮灌溉效用，讓袋井市感到十分榮幸，期待藉由這條水圳，讓台日之間的交流更加緊密。

二峰圳、力里圳 已登錄文化資產

周春米說，百年前鳥居信平來到屏東利用伏流水建設屏東，歷經一世紀後兩條水圳仍是屏東農業的重要支柱，政府非常重視，已登錄兩條水圳為文化資產，為慶祝百年情誼，縣府舉辦「百年力里．遇見你」系列活動，藉此凝聚社區情感，延續水圳百年精神。

屏東水利處指出，溪床在枯水期會配合活動開放，並在下游的「明渠」處設有解說牌；此外，春日鄉公所也規劃多項活動，包括「水力一〇〇︱力里水圳時光掠影」展、「地方文物展覽」及「親水公園啟用典禮暨族語傳唱比賽」等，歡迎民眾參與。

力里圳百年創建，當時建造者鳥居信平之孫鳥居徹（右三）也來台見證。（記者陳彥廷攝）

