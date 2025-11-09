為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    卑南太平村釋迦 10天上千斤被偷

    2025/11/09 05:30 記者劉人瑋／台東報導
    釋迦農民表示，竊賊為求快，通常亂剪、留下一截。（記者劉人瑋攝）

    台東釋迦被樺加沙颱風毀損近九成、價格高漲，近十天以來，卑南鄉太平村有上千斤釋迦被偷，由於當地開闊少有住家，加上重要路口長期沒有架設監視器，成為釋迦竊賊長年「割羊毛」地區，連農民都因無法破案也不想報案，縣議員楊招信得知即責成警方盡速處理。

    因釋迦量少，近期北農拍賣價就已是一公斤一百五十元的高價，甚至先前釋迦花價也跳三倍高。郭姓農民說，如今產出大目釋迦、以內銷為主，品相好的釋迦從每公斤二百五十到三百元都有，這時小偷就會出現採收。

    一般農民將帶著釋迦的分枝從主幹的芽點旁剪下，竊賊則留下二至五公分分枝，郭姓農民指著許多帶著「不合格切點」的果樹說，這就是竊賊的手法，農民在果實九分時採收、竊賊七分就採，為了心血不浪費，往後也難再顧及品質、早早在竊賊下手前採收。

    議員楊招信得知大量竊案立即詢問警方，卻獲得近期僅獲一報案、與大批竊案無關，後楊招信才得知實為農民「不相信司法、不報案」，除了要求處理監視器問題，警方也需加強巡邏，目前警方已告知當地農民將分定時、不定時多班巡邏，但農民則將於近日籌組巡邏隊，期能更徹底保護自家產業。

