台東豬肉攤開賣 立委提醒登記3萬補助

立委陳瑩（左）、莊瑞雄（右）到市場提醒所有豬肉攤商記得登記申請補助。 （民眾提供）

受到非洲豬瘟的影響，台東中央市場的豬肉攤休息了十五天，在中央禁宰令解除後，八日上午豬肉攤終於開始販售新鮮的溫體豬肉，一早開市就有許多民眾趕來購買新鮮的豬肉，現場買氣是強強滾，立委陳瑩與莊瑞雄昨天早上也帶著宣傳單向攤商發放，提醒去登記中央政府給予攤商的三萬補助金，攤商眉開眼笑的收下宣傳單說「立委今天是充當散財童子」。

買氣強強滾 攤商露出開心笑容

因為已經有半個月完全沒有收入，昨天上午看到那麼多的顧客來買豬肉，攤商老闆終於露出開心的笑容。立委陳瑩夥同莊瑞雄也到了台東中央市場，除了關心市場的買氣，也向攤商獻上中央補助的好消息，為了讓豬肉攤商減少損失，除了減少這十五天的租金外，中央也補助每個豬肉攤三萬元的補助金，雖然金額不大，但多少對豬肉攤商也能有點幫助。

請繼續往下閱讀...

立委陳瑩與莊瑞雄表示，非洲豬瘟是傳染力極高的疾病，雖然在台中破了口，但在大家的努力下，台灣幸運的度過這場危機，雖然十五天的禁宰禁運令，對養豬戶和豬肉攤商還有一些販售豬肉製品的店家造成了損失，但台灣還是幸運的度過這次危機，大家防疫的工作不能鬆懈，才能有效的阻隔非洲豬瘟的疫情。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法