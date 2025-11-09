為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    康橋生遭撞彰基搶救 家長捐50萬致謝

    2025/11/09 05:30 記者湯世名／彰化報導
    康橋學校顏同學（左五）康復，家長捐50萬元感謝彰基救命，彰基總院長陳穆寬（左四）代表受贈。 （彰基提供）

    今年四月康橋國際學校單車環島成年禮行經彰化縣埤頭鄉時，高一的顏姓學生遭逆向轎車撞成重傷，彰化基督教醫院啟動重大創傷綠色通道，在醫療團隊搶救下傷勢終趨穩定，並順利康復。顏生昨與父親一起捐贈五十萬元給彰基，彰基總院長陳穆寬當場加碼一五〇萬元，合計共二百萬元捐給二林基督教醫院購買偏鄉幼兒救護車，守護偏鄉兒童。

    康橋國際學校秀岡校區校長温宥基表示，顏姓學生在車禍中重傷，歷經二基及彰基全力搶救後奇蹟康復，展現驚人的生命韌性，充分展現教育中「堅持與希望」的精神。

    顏姓學生說，感謝彰基在他最危急的時刻，迅速進行搶救並提供最完善的醫療資源，讓他能夠平安走到今天。因為有大家，他才能重新擁抱希望與笑容。顏爸爸則感性地說，半年前懷著焦急與不安南下，而昨天他帶著感恩與喜悅而來。感謝彰基全力搶救，讓孩子從生死邊緣被救回，重獲新生。

    彰基總院長陳穆寬表示，總院建置完善「綠色通道」機制。顏同學於車禍重傷後，經二基搶救並轉送至彰基治療，最終成功康復，見證台灣醫療團隊的專業與奇蹟，也展現醫療使命的真諦。

