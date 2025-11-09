彰化爌肉飯、肉圓回歸 饕客狂吃

彰化「阿泉爌肉飯」昨天開賣，饕客搶排隊。（記者湯世名攝）

強勢回歸！非洲豬瘟疫情清零活豬解禁，彰化市阿璋肉圓、阿泉爌肉飯等排隊名店昨天同步開賣，一早就有大批饕客排隊搶買肉圓、爌肉飯，大啖美食，滿足的說「十五天沒豬肉吃都快憋壞了」，甚至有顧客「報復性消費」，一口氣點三碗爌肉飯狂吃解饞。

阿璋肉圓老闆施明裕指出，前天他向供應商下訂新鮮的溫體豬肉，昨一早製作肉圓，大家半個月沒有肉圓可吃，昨天再度開賣果然吸引大批人潮；他們還舉辦優惠措施，只要外帶肉圓買十顆就送二顆，不少民眾外帶。饕客說，好不容易等到豬肉解禁，無論如何也要來品嘗久違的肉圓。

請繼續往下閱讀...

阿泉爌肉飯也在昨天同步開賣，老闆謝泊宏說，前晚拿到溫體豬肉後馬上熬夜滷肉，將昨天要賣的一一〇〇份爌肉飯份量滷好，幾乎整夜沒有睡，就為了讓消費者能吃到新鮮美味的爌肉飯。此外，他們的新產品雞肉肉圓也備受消費者喜愛，昨天除了有大批饕客吃豬肉肉圓，也有許多顧客指名吃雞肉肉圓。

一名從台中豐原來的饕客說，太久沒吃到溫體豬肉，這段時間超想念豬肉的味道，因此一口氣點三碗爌肉飯解饞。

彰化縣議員楊子賢則是選擇到正彰化肉圓，一口氣點了雞肉與豬肉肉圓大快朵頤。楊子賢說，這波疫情造成大家沒有豬肉可吃，店家趁勢推出雞肉肉圓，風味獨特。

