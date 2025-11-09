疑遭偷排廢水 南投集集清水溪淪「牛奶河」

南投集集鎮流經市區的清水溪，遭人偷排白濁廢水淪為「牛奶河」。（集集鎮公所提供）

南投集集鎮流經市區的清水溪，近日溪流突然白濁淪為「牛奶河」，疑遭人偷排廢水污染，南投縣環保局獲報採檢並溯源追查，依廢棄物清理法最重可處六千元罰鍰，若造成河川污染，依水污染防治法更可處三百萬元罰鍰，提醒民眾切勿以身試法。

環保局溯源追查 最重可罰300萬

集集鎮公所表示，近日在鎮上的清水溪河道，從市區初中橋一直延伸到下游清水橋、林尾橋一帶，河面出現明顯白濁，並伴隨白色浮沫泡泡，疑遭人非法排放污水，當時通報環保局採檢，並且循線追查污染源，之後公所也會加強巡查與通報。

環保局指出，集集清水溪遭偷排污水，初步採樣檢驗，發現水質pH值為七到九，代表呈現中性與偏鹼性，廢水則從區域排水管道流入河道，研判是上游用戶偷排所致。

環保局也說，集集清水溪近年偶有遭偷排白濁污水情事，惟之前獲報都非事發當下，或因下雨導致污染物被沖散，以致難以追查或鎖定範圍，不過此次及時到場採檢，且溪流污染範圍大且明確，雖尚未查獲行為人，但已溯源監控調查中。

