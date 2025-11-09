新社花海花毯節 何欣純、江啟臣拚人氣

2025新社花海暨台中國際花毯節昨天開幕，民進黨立委何欣純（中）搶先戳破開幕氣球。 （記者黃旭磊攝）

何搶先戳破氣球慶祝 江強調這是台中最美麗的花園

中台灣花卉盛典「二〇二五新社花海暨台中國際花毯節」昨天舉行開幕式，民進黨立委何欣純、立法院副院長江啟臣及國民黨立委楊瓊瓔，三人都穿花襯衫到場比人氣，何欣純搶先江啟臣戳破開幕氣球，江啟臣則強調，「這是我們自己的花園、台中最美麗的花園」，爭取鄉親支持。

停車被當盤子 交通局籲搭接駁車

由於周遭有民營業者招攬「每小時一百元」停車，被遊客質疑，塞車還要被當盤子收高額停車費，在地新社人陳先生抱怨，每年交通都亂七八糟，花海東拼西湊換湯不換藥，對此，台中市交通局長葉昭甫說，即日起至十一月三十一日，周邊協興街與興義街規劃為行人徒步區，禁止一般車輛進入，每天也提供豐原線、太原線與松竹線等三條免費接駁車服務，假日再增東勢線及會場環線，呼籲遊客多搭接駁車。

花毯節昨天（八日）起在新社區種苗改良繁殖場二苗圃舉行，農業部次長胡忠一、台中市副市長黃國榮主持開幕式，何欣純、江啟臣及楊瓊瓔到場爭取支持，開幕式彷如選舉前哨戰，主辦單位安排戳氣球歡慶開幕，何欣純搶先江啟臣戳破腳下氣球，江啟臣鎮定微笑回應，楊瓊瓔則說「普發現金一萬元」歡迎遊客來消費。

何欣純表示，「新社花海」歷時廿年打造觀光品牌，謝謝中央跟地方的辛苦，拜託大家一起努力，配合改善交通造就山城美麗榮景，江啟臣強調，這是我們自己的花園、台中最美麗的花園，去年創廿年來最高三五八萬名遊客人次造訪紀錄，人潮預計塞爆，拜託大家一定要用接駁車。

主花毯「飛天小女警」有泡泡水霧

花海展期廿三天，橫跨四個週休假日，每天上午八點半至下午四點半開放，展出超過百種玫瑰，花毯節主花毯以卡通頻道「飛天小女警」為靈感，裝置每半小時融合泡泡與水霧效果營造奇幻氛圍。

