台中建國市場豬肉攤擠爆 小吃店復業

知名的「台中肉員」昨日恢復正常營業，顧客立即回流。（記者蔡淑媛攝）

經發局展開「挺豬肉、挺攤商」行動 指定市場消費享肉鬆、肉乾免費領

台中建國市場是中台灣最大公有市場，歷經非洲豬瘟防疫期十五天「禁宰、禁運」令，攤商苦等半個月昨終於等到復市，豬肉區一早擠爆，買氣強強滾，剁肉聲、秤重聲此起彼落，久違溫體豬味道再次飄散，市區「台中肉員」等多家知名小吃店也同步復業，人潮依舊。

而中市經發局展開「挺豬肉、挺攤商」振興行動，昨起在建國、大肚、豐原第一與東興市場推出四波「台中豬安心購 市場接力送」活動，只要到指定市場消費，並出示購物節APP發票紀錄畫面，即享近三〇〇〇份肉鬆、肉乾、肉條、肉排等好豬味免費領，帶動買氣。

客人搶開買 攤商忙到沒停手

昨天上午八點不到，建國市場豬肉區已排滿人潮，老客人拎著菜籃搶第一波開買，不少人邊排隊邊打趣：「家裡冰箱都快空了，今天一定要多買一點補回來！」也有阿嬤更笑著說，「憋了十幾天沒有溫體豬肉可以吃，今天趕快買回家烹煮食用。」攤商則忙得不可開交，從剁肉到打包幾乎沒停手。

據了解，建國市場豬肉區過去兩週近乎全面停業，損失慘重，隨著解禁生效，消費者久違的採買熱潮也替攤商注入強心針，攤商希望之後疫情穩定、豬肉穩供，大家能開開心心買肉、吃肉！

「肉丸」、「肉員」開賣 民眾回流

此外，曾蟬聯三年米其林餐盤推薦的第二市場「茂川肉丸」，以及附近「素料香菇豆包」，生意掉了近五成的「丁山肉丸」，昨天也重新復業，老客人都回來重溫好滋味。

而知名「台中肉員」昨也恢復正常營業，周老闆說，禁令時要兼顧員工生計，加上民眾吃習慣，以及觀光客多，無法一直停業，除疫情一開始搶進溫體豬肉，後來進一些等級高的冷凍豬肉，但後來仍然撐不住停業三、四天，還好及時解封客人回流，至於大智路「爌肉蕭」及忠孝路「陳明統爌肉飯」則持續停休，十日週一才 會正式復業。

台中建國市場昨天終於等到復市，豬肉區一早買氣爆棚。（記者許國楨攝）

