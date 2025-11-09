普發萬元變旅程 新北祭優惠

中央普發萬元現金有助刺激消費，新北市觀光旅遊局推出「現金變旅程，入住新北享折扣」系列活動，結合業者推出多元優惠方案，放大萬元現金價值；經濟發展局十一月起品牌活動接力登場，包括「新北歡樂耶誕城」、十二月「淡水八里跨年煙火秀」、明年元月「年貨市集」及二月「平溪天燈節」等，吸引民眾來新北消費，帶動地方商機與經濟發展。

經發局表示，今年新北觀光工廠以「勇闖新樂園」為主軸，推出「巴士一日遊」、「集章冒險趣」、「綠行任務」、「觀光工廠主題禮包」及「勇闖一夏冒險派對」，讓親子享受好吃好玩的行程。

觀旅局表示，新北各地旅宿業者喜迎商機，有溫泉酒店業者推出「普發一萬元再加碼」活動，預訂溫泉系列房型，續住第二晚享五折優惠，泡湯套票及餐券也有折扣，讓旅客以一萬元享受滿滿放鬆與愉悅，甚至有飯店業者祭出「買萬送萬住房專案」，提供三天兩夜連續住房，指定期限內入住再享加碼，可獲得萬元折扣券。

板橋飯店業者配合普發現金活動推出多項住宿優惠與耶誕城專案，新北市金山、萬里和烏來溫泉酒店業者，紛紛加碼吸引消費者；深澳鐵道自行車提供消費滿千元即贈扭蛋好康，更多旅宿優惠內容，可至新北市觀光旅遊網最新消息查詢。

