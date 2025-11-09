為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    普發萬元變旅程 新北祭優惠

    2025/11/09 05:30 記者翁聿煌／新北報導

    中央普發萬元現金有助刺激消費，新北市觀光旅遊局推出「現金變旅程，入住新北享折扣」系列活動，結合業者推出多元優惠方案，放大萬元現金價值；經濟發展局十一月起品牌活動接力登場，包括「新北歡樂耶誕城」、十二月「淡水八里跨年煙火秀」、明年元月「年貨市集」及二月「平溪天燈節」等，吸引民眾來新北消費，帶動地方商機與經濟發展。

    經發局表示，今年新北觀光工廠以「勇闖新樂園」為主軸，推出「巴士一日遊」、「集章冒險趣」、「綠行任務」、「觀光工廠主題禮包」及「勇闖一夏冒險派對」，讓親子享受好吃好玩的行程。

    觀旅局表示，新北各地旅宿業者喜迎商機，有溫泉酒店業者推出「普發一萬元再加碼」活動，預訂溫泉系列房型，續住第二晚享五折優惠，泡湯套票及餐券也有折扣，讓旅客以一萬元享受滿滿放鬆與愉悅，甚至有飯店業者祭出「買萬送萬住房專案」，提供三天兩夜連續住房，指定期限內入住再享加碼，可獲得萬元折扣券。

    板橋飯店業者配合普發現金活動推出多項住宿優惠與耶誕城專案，新北市金山、萬里和烏來溫泉酒店業者，紛紛加碼吸引消費者；深澳鐵道自行車提供消費滿千元即贈扭蛋好康，更多旅宿優惠內容，可至新北市觀光旅遊網最新消息查詢。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播