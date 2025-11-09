新北擬結合各地燈飾 打造「大耶誕城」

今年「新北歡樂耶誕城」將於十四日登場。觀光旅遊局表示，未來將評估結合其他行政區燈飾，打造「新北大耶誕城」，讓觀光效益最大化。（記者羅國嘉攝）

洪孟楷︰分區輪辦、參考東京都廳燈光秀 蘇巧慧︰妥善疏運 兼顧在地經濟

今年「新北歡樂耶誕城」將於十四日登場，卻再度引起新北市政府周邊居民反彈，新北市立委洪孟楷則建議市府參考東京都廳經驗，打造「三六五天亮起的新北」、分區輪辦。但觀光旅遊局認為，高額建置與維運成本需謹慎評估，但未來將評估結合其他行政區燈飾，打造「新北大耶誕城」，讓觀光效益最大化。

但民進黨立委蘇巧慧則表示，新北耶誕城已經舉辦十四年，多數板橋人最在意的是活動舉辦期間造成的交通問題，因此要如何在妥善規劃交通疏運的前提下，同時兼顧在地經濟、活動意涵，讓活動成為新北人認同、外地人喜愛的活動，會是她和團隊未來重新思考耶誕城活動的主要方向。

板橋塞怕了 民眾建議停辦或改地方

新北耶誕城每年都吸引大批人潮，但對板橋人來卻是「惡夢」，塞車問題年年都引起討論，有網友要求停辦或是改地方。

洪孟楷昨指出，如何延續品牌能量同時兼顧生活品質，是新北市下一階段城市行銷的重要課題。而東京都廳的夜間燈光音樂秀值得借鏡，該市政府大樓全年三六五天上演主題燈光秀，讓城市形象日常化、觀光熱度全年化，也分散人潮。市府可將市府大樓打造成「全年點亮」的地標。耶誕城活動則「分區輪辦」，打造一年一區一特色。

觀旅局︰每年不同主題 效益最大化

觀旅局回應，耶誕城已成板橋及新北冬季著名國際盛典，每年皆有不同主題，今年以「LINE FRIENDS總動員，馬戲嘉年華」吸引民眾。未來將考慮結合其他行政區耶誕裝飾燈區，打造「新北大耶誕城」。另外，針對參考東京經驗，高額建置與維運成本需謹慎評估（日本二〇二四年該項目編列預算約二億元新台幣）。新北耶誕城光影秀則可隨主題靈活調整，將持續研擬成本效益、地域條件、節能永續及城市特色結合，力求達到觀光效益最大化。

