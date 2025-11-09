防颱撤離 光復公所明提報名冊

光復鄉大同村災民提前堆沙包防颱。（民眾提供）

鳳凰颱風預估十一、十二日東部會降下豪大雨，林保署評估有可能形成新堰塞湖，並將潰決的模擬影響範圍送縣府作為撤離參考。縣府表示，目前由光復鄉公所統計中，颱風路徑仍有變數，預估今天送出弱勢對象名冊、十日中午前提報保全戶名冊。

光復鄉許多民眾開始在自家門口堆沙包，簡姓鄰長說，有上次的經驗當然會怕，也不知道雨量實際會有多少，能做多少是多少，多數民眾願意配合撤離。

請繼續往下閱讀...

光復鄉長林清水說，目前光復鄉有部分偏遠區域須由警方及村鄰長協助廣播，其餘大部分已經完成廣播系統建置。他也擔心，新堰塞湖可能影響範圍與九月廿三日的堰塞湖洪災範圍幾乎一樣，「這種撤離規模不是鄉公所能負荷」，已提報需求，希望縣府協助。

今送出需特別照護的弱勢對象

花蓮縣府表示，已請縣府民政處督導光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉公所，盡快提報疏散撤離清冊，光復鄉公所預計今天中午提報第一階段「需特別照護之弱勢對象」名冊，十日提報潛勢區需疏散撤離的保全戶完整清冊。

縣府表示，目前評估是只要上次淹水超過一．五公尺高的災區，不管住家有沒有二樓，都必須強制撤離，主要在佛祖街、敦厚路低窪區，至於撤離安全場所地點也重新評估，光復鄉公所這次就不納入避難場所範圍，也在盤點可供災民撤離的民宿數量。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法