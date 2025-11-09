《鳳凰颱風逼近》馬太鞍溪周邊 抽水機、消波塊備戰

水利署在馬太鞍溪下游布設臨時堤防，避免鳳凰颱風造成聚落危險。（水利署提供）

花蓮馬太鞍溪洪災後，又有鳳凰颱風接近，氣象署預估十一、十二日在東部會有大雨或局部豪雨，由於馬太鞍溪中上游河床還堆積有三億立方公尺淤泥，水利署昨指出，自樺加沙颱風後已疏濬一九〇萬立方公尺，希望豪雨來前持續強化主深槽流路，增加通洪能力，並預布抽水機、消波塊及太空包準備隨時搶險。

強化主深槽流路 增加通洪能力

馬太鞍溪河床在堰塞湖洪災後，上游河床被墊高四、五〇公尺，經濟部水利署動員全國轄下各機關出動支援花蓮馬太鞍溪，預備八台大型移動式抽水機，將分別放在馬太鞍溪左右岸、馬太鞍溪與花蓮溪匯流後直衝的阿陶莫福德廟、西馬佛五號堤防等低漥區域。

請繼續往下閱讀...

豪雨來臨前 完成階段性疏濬

水利署第九河川分署表示，光復鄉除已完成北富三段共九百米長的鼎塊加高，北富二段也會在今天完成加高作業。

第九河川分署統計，馬太鞍溪疏濬自樺加沙颱風後累計完成疏濬一九〇萬立方公尺；在破堤施工、在建工程、海堤、水門、抽水機、防汛備料、CCTV及淹水感測器等設施均在颱風前完成功能檢查，務求在豪雨來臨前完成階段性疏濬作業，強化主深槽連貫暢通，增加馬太鞍溪通洪能力。

另外，馬太鞍溪南北岸預布挖土機、廿一噸卡車等數台，就近預備一千四百二十七個消波塊及太空包，並確認搶險的開口契約廠商狀況，確保隨時可啟動緊急應變搶險作業。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法