宜蘭二結王公廟 千人泥塑3尊神像薪傳

宜蘭縣二結王公廟是地方重要信仰中心，廟方昨舉行「千人泥塑王公大神像」。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣二結王公廟是地方重要信仰中心，廟方昨舉行「千人泥塑王公大神像」，吸引一千三百多人共襄盛舉，延續廿八年前「千人移廟」精神，有阿公帶著孫子傳承文化，祖孫和樂捏塑並將香灰摻和在泥中，依序泥塑在各二百四十公分高的三尊神像上，後續將再由匠師塑形捏製，預計二年後落成。

延續28年前「千人移廟」精神

二結王公廟昨啟動鎮殿泥塑王公大神像工程，文化部長李遠、行政院顧問林國漳、立委陳俊宇、宜蘭縣代理縣長林茂盛及議長張勝德等人出席，並壓製泥版手模，燒製後將陳列於廟方文史館，現場也與上千民眾一起捏塑泥塊，並按壓指印，再貼附在尚待塑形的神像上。

二結王公廟董事長張明華表示，鎮殿泥塑王公神像有三尊，每尊二百四十公分，由民眾堆疊成神像模型後，會再邀請薪傳匠師設計製作，工期約二年，這不僅是一場塑像工程，更是文化重構與精神傳承行動。

曾經參與千人移廟的陳姓老翁，帶著孫子加入泥塑行列，與孫子一起見證這場融合信仰及文化藝術的盛事，他說不僅有共同回憶，也能作為文化信仰的傳承。

