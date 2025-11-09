竹市海山漁港觀景台 地基塌欄杆毀

新竹市海山漁港觀景平台地基下陷（見圖）、欄杆毀損。（記者洪美秀攝）

超過1年以上未修 議員批無心建設 市府：4千萬維修經費已編入明年預算

新竹市香山區議員林盈徹表示，香山的海山漁港擁有豐富的自然條件與發展潛力，可惜長期缺乏整體規劃與整合，讓這座屬於香山的重要漁港始終無法成為觀光亮點，其中觀景平台地基下陷、欄杆毀損情形已超過一年以上，遲未修復，痛批市府每年願意花數億元辦煙花式活動，卻不透過建設優化公共設備，讓香山人無法接受。

市府指出，已啟動海山漁港碼頭道路基礎及欄杆改善工程委託設計服務案，初估改善經費約四千萬元，目前已編入明年度預算，如經議會審議通過，明年就會辦理活動車擋、繫船柱、阻車緣石及岸上供水設備等附屬設施的改善發包作業，改善項目會包括沉陷範圍打除開挖、回填、欄杆全面更新及道路刨除重鋪等。針對海山漁港活化則擬整合香山濕地、鹽港溪及海岸自行車道，推動漁業、教育與觀光共榮發展，同時也將貨櫃市集納入規劃項目。

長期被漠視 難帶動整體觀光產業

林盈徹說，海山漁港是香山漁民生活的重心，作為十七公里海岸線與苗栗綠光海風自行車道的中繼點，擁有發展觀光的優勢。竹苗自行車道路線上的新竹漁港和龍鳳漁港，兩者除有漁貨直銷中心，還有市集或熟食販售區，每年也會以漁港為中心，舉辦節慶活動或音樂節。但海山漁港現況僅有流標的漁貨直銷站和食魚教育中心，其中觀景平台地基下陷、欄杆毀損情形已超過一年以上，不僅遲未修復，更長期被市府漠視，難以帶動整體觀光產業。

林盈徹建議規劃展示館或展演空間

他多次呼籲市府應針對海山漁港進行完整規劃，包括在腹地內可建置藝術展演空間，以及舉辦假日市集推廣觀光，甚至可結合海山漁民、那魯灣部落與牽罟漁法等在地故事，在海山漁港規劃展示館或展演空間，成為香山藝文新據點；此外，可打造具有「香山風格」的假日市集，讓香山區的農產品、原民美食、手作和在地店家有展售平台，已打出知名度的「香山濕地藝術季」也應擴大到海山漁港來舉辦。

新竹市海山漁港觀景平台欄杆毀損。（記者洪美秀攝）

