    首頁 > 生活

    桃園南門市場火災 部分結構有塌陷風險

    2025/11/09 05:30 記者謝武雄／桃園報導
    南門市場火災，結構嚴重毀損區域有坍塌風險，已拉起封鎖線。（記者謝武雄攝）

    南門市場火災，結構嚴重毀損區域有坍塌風險，已拉起封鎖線。（記者謝武雄攝）

    桃園市桃園區南門市場五日慘遭火劫，內外攤五十餘攤燒毀，桃園區公所有投保，市府經濟發展局請保險公司人員進場討論相關理賠事項，攤商涉及裝潢與設施設備等項目理賠，財損部分將由市府統一協調鑑價師評估，結構技師初步鑑定部分結構危險區域，已經拉起封鎖線嚴禁進入。

    財損部分 市府統一協調鑑價師評估

    經發局長張誠昨由南門市場自治會長鄭秀美陪同前往了解市場狀況，適逢週末，市場未受損區域仍有營業。

    毀損嚴重區域 拉起封鎖線禁入

    張誠說，依結構技師建議，火災範圍內，結構嚴重毀損區域已經拉起封鎖線，裡面隨時有塌陷風險，禁止民眾擅自進入，封鎖線外區域採管制方式，昨下午四點前開放攤商進場取回個人物品，結構技師會儘速提出報告，環保局除六日派員執行市場周邊消毒，也加派人力清除現場垃圾。

    張誠表示，目前盤點的中繼市場地點有南門公園、文化街、新永和市場與文昌公園對面停車場（新民大樓基地），正跟受災攤商討論中；據悉，新永和市場有現成的水電設施與管理團隊，攤商若選此做為暫時安置之處，復業時間最短。

    至於攤商關心補償問題，張誠強調，研議參考外縣市或中央相關案例，以尋求合法可行的補助依據，將開會研議後公布，提供攤商實質協助，若攤商因火災導致生活陷入困境，可透過公所申請急難救助。

