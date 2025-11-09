為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗縣巴宰族人 「牽田」過新年挺正名

    2025/11/09 05:30 記者張勳騰／苗栗報導
    暌違6年，苗栗巴宰族人重啟過新年活動，族人手牽手「牽田」，並在正名牆上簽名，力挺正名。（巴宰族群協會提供）

    暌違6年，苗栗巴宰族人重啟過新年活動，族人手牽手「牽田」，並在正名牆上簽名，力挺正名。（巴宰族群協會提供）

    苗栗縣巴宰族群協會昨在三義鄉鯉魚國小舉辦「巴宰之聲．新年再響」暨文化展演活動，這是自二〇一九年後再次重啟巴宰族人過新年活動，有來自全省各地四百名族人歡聚，族人在正名牆上簽名，力挺巴宰族正名；重頭戲是與會族人手牽手「牽田」，寓意共同守護土地與文化，凝聚出新的一年的力量與希望。

    暌違6年再舉辦 守護土地與文化

    每年農曆十一月十五日是巴宰族祖先過新年的日子，創辦苗栗縣巴宰族群協會的前苗縣府民政局副局長潘大州，從二〇〇三年起在每年十一月的第二個週六舉辦傳統過新年活動，受到疫情與長輩辭世等因素影響，致活動停辦，暌違六年後，昨天再度舉辦「巴宰之聲．新年再響」，邀請各地族人齊聚一堂。

    活動由銅鑼舞迎賓揭開序幕，隨即由長輩恭讀《巴宰族家訓》，提醒族人世代傳承的價值與規範，再由學童以族語傳達「祖先的話，象徵祖先智慧交付給新一代；隨後，依傳統舉辦走鏢接力賽，考驗參賽者的體力及耐力。

    正名牆上簽名 象徵支持與肯定

    新任理事長潘英明說，今年活動亦融入現代媒介與政策資源，如歌謠教學影片、族語繪本電子書與QRCode學習站，展現科技在語言復振中的助力。而「巴宰族正名牆」，也吸引族人與來賓共同簽名，象徵對巴宰族的支持與肯定。

    活動尾聲，與會族人手牽手「牽田」，寓意共同守護土地與文化，凝聚新的一年的力量與希望。

    六十二歲的潘英明說，多年來，雖因疫情與長輩辭世使過新年活動一度停辦，但族人心中對文化的牽掛從未間斷，今年，他在長輩的祝福與青年們的接棒參與下，「過新年」再次點燃了凝聚的火光，雖然他過去幾乎沒有任何文化經驗，但他願扛重任，從零開始與族人共同學習，尤其他父親潘大州一生推動巴宰族正名，如今有了進展，更要再努力向前，讓巴宰族文化代代傳承。

