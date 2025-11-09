台灣觀巴逾24萬人搭乘 創歷史新高

台灣好行深受國人喜愛，路線越開越多。（資料照，交通部觀光署提供）

串聯旅遊景點的台灣好行折扣多 使用意願高

新冠疫後在特別預算挹注下，台灣好行及台灣觀巴祭出優惠，搭乘人次明顯成長，較前一年高出一至二成。今年截至七月，台灣觀巴突破廿四萬人次，創歷史新高。

二〇二四年國旅搭乘公共運輸意願僅微幅增加，台灣旅遊狀況調查指出，國旅使用自用汽車六〇．七％，較前一年六十四．八％減少；搭公民營客運者占十．二％，較前一年八．五％略增，台鐵、高鐵、捷運等也略增〇．四至一．七％。

台灣好行、台灣觀巴搭乘人次則明顯成長。觀光署統計，串聯旅遊景點公車台灣好行，疫情之前二〇一九年四十九條路線、四七六．三萬人次搭乘，疫後二〇二三年七十二條路線、四六二．一萬人次，去年八十四條路線、五六五．四萬人次，比前年成長二成二，也超越疫前。

觀巴套裝遊程 小團也能預約成行

台灣觀巴是套裝遊程，小團也能預約成行，從飯店、車站及機場等重要節點出發，車上提供導覽解說。疫前十三．六萬人次搭乘，二〇二三年四．九萬人次搭乘，去年十一．五萬人次，相較前年翻倍成長，同時恢復至疫前八成五水準。

今年截至七月，台灣好行八十九條路線累計三八六．一萬人次，已達去年近七成人次；台灣觀巴突破廿四．二萬人次，創歷史新高。

觀光署旅遊推廣組長陳榮欽分析，疫情及〇四〇三地震之後，去年起推出多波國旅振興，包括台灣好行宜花東免費搭、持電子票證半價、台灣觀巴兩人同行一人免費、指定地區及時段一至三折，都提升國人搭乘意願。

