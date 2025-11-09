為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台灣觀巴逾24萬人搭乘 創歷史新高

    2025/11/09 05:30 記者蔡昀容／台北報導
    台灣好行深受國人喜愛，路線越開越多。（資料照，交通部觀光署提供）

    台灣好行深受國人喜愛，路線越開越多。（資料照，交通部觀光署提供）

    串聯旅遊景點的台灣好行折扣多 使用意願高

    新冠疫後在特別預算挹注下，台灣好行及台灣觀巴祭出優惠，搭乘人次明顯成長，較前一年高出一至二成。今年截至七月，台灣觀巴突破廿四萬人次，創歷史新高。

    二〇二四年國旅搭乘公共運輸意願僅微幅增加，台灣旅遊狀況調查指出，國旅使用自用汽車六〇．七％，較前一年六十四．八％減少；搭公民營客運者占十．二％，較前一年八．五％略增，台鐵、高鐵、捷運等也略增〇．四至一．七％。

    台灣好行、台灣觀巴搭乘人次則明顯成長。觀光署統計，串聯旅遊景點公車台灣好行，疫情之前二〇一九年四十九條路線、四七六．三萬人次搭乘，疫後二〇二三年七十二條路線、四六二．一萬人次，去年八十四條路線、五六五．四萬人次，比前年成長二成二，也超越疫前。

    觀巴套裝遊程 小團也能預約成行

    台灣觀巴是套裝遊程，小團也能預約成行，從飯店、車站及機場等重要節點出發，車上提供導覽解說。疫前十三．六萬人次搭乘，二〇二三年四．九萬人次搭乘，去年十一．五萬人次，相較前年翻倍成長，同時恢復至疫前八成五水準。

    今年截至七月，台灣好行八十九條路線累計三八六．一萬人次，已達去年近七成人次；台灣觀巴突破廿四．二萬人次，創歷史新高。

    觀光署旅遊推廣組長陳榮欽分析，疫情及〇四〇三地震之後，去年起推出多波國旅振興，包括台灣好行宜花東免費搭、持電子票證半價、台灣觀巴兩人同行一人免費、指定地區及時段一至三折，都提升國人搭乘意願。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播