    首頁 > 生活

    台灣觀巴 擬再推住宿方案

    2025/11/09 05:30 記者蔡昀容／台北報導
    台灣觀巴深受國人喜愛，路線越開越多。（資料照，翔天國際旅行社提供）

    鼓勵國旅留宿 促進2日遊、3日遊 台灣好行路線將檢討

    台灣好行及台灣觀光巴士多波優惠吸引民眾搭乘，路線也越開越多。交通部觀光署表示，為鼓勵國旅留宿，帶動觀光消費，不排除再推出結合住宿的台灣觀巴方案；台灣好行則會檢討路線，觀光客少用路線將回歸市區公車，由地方政府管理。

    去年國旅達二．二億旅次，創歷史新高，但住宿率未顯著成長，主要因素是一日遊盛行。觀光署長陳玉秀表示，不排除推出台灣觀巴結合住宿方案，促進二日遊、三日遊，但尚須與業者溝通討論。

    台灣好行及台灣觀巴是服務觀光客的公車及遊程路線。觀光署在新冠疫後運用特別預算推超值優惠振興，例如買一送一、電子票證票價砍半、打折一至三折等，吸引許多民眾搭乘。

    優惠補助結束 搭乘人次恐下降

    台灣好行路線數，疫情前二〇一九年四十九條，疫後二〇二三年七十二條，今年七月則增至八十九條。台灣觀巴疫前八十三條，疫後九十三條，今年七月達一〇四條，不過特別預算的優惠補助已於今年十月結束，搭乘人次恐將下降。

    陳玉秀表示，公共運輸旅遊是必做工作，特別預算告一段落後，仍會編列經費經營，但將滾動修正台灣好行路線，搭乘人次較低路線將漸漸退場。

    有需求的觀光地區 好行仍會開路線

    但經評估有需求的觀光地區仍會開闢路線。陳玉秀舉例，高雄茂林位處偏遠，如要吸引自由行旅客造訪，就需以台灣好行等方式補齊交通路線。另外，觀光署也持續針對既有路線及指標優化，讓國內外旅客搭乘更順暢。

    台灣好行今年更換品牌識別系統，設計簡約明亮以外，也呼應台灣國際宣傳使用的觀光品牌「TAIWAN – Waves of Wonder」，以橘色為主色調，同時加入英文字樣，讓國際旅客一目了然。陳玉秀表示，品牌識別是與國際旅人溝通方式之一，統一風格、簡潔明瞭的資訊很重要，幫助旅人迅速找到站點。

    台灣好行約三八〇輛車，其中三四〇輛將更新塗裝，一五二輛已完成換裝，其餘年底前完成。候車亭預計更新塗裝三十座，已完成七座，其餘年底前完工。

    台灣好行及台灣觀巴營運情況

