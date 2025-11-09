台灣現代教育行政學之父 黃昆輝90歲生日 賀客盈門

「台灣現代教育行政學之父」黃昆輝今年90歲，台師大教育學院昨舉行「桃李滿門、澤被社稷」新書發表暨90嵩壽祝壽會。（記者叢昌瑾攝）

「台灣現代教育行政學之父」黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝今年九十歲，台灣師範大學教育學院昨日舉行「桃李滿門、澤被社稷」新書發表暨九十嵩壽祝壽會。黃昆輝表示，鄉下赤腳孩子一路公費求學，感謝國家公費栽培，學成後自要為國貢獻。

黃昆輝表示，老師沒有熱情和信念，就不能當好老師，熱情和信念是最起碼的要求，對學生要有真誠的愛心，要貼近學生的心和學生打成一片，教育愛不是寵愛、偏愛、溺愛，教育愛是一視同仁愛每個學生，開展學生的潛能就是給老師的最大回報，強調多元智慧論、行行出狀元，將來貢獻社會，台灣是經濟強國之一，教育培養人才有所貢獻，因此要顧及老師的尊嚴，要肯定默默耕耘的無名英雄，回顧他在擔任省教育廳長時，曾以十天解決全國教師考績獎金不一致的問題。

包括前立法院長王金平、前教育部長吳清基及潘文忠、雲林縣長張麗善、前教育部次長林騰蛟、台中教育大學校長郭伯臣、新北市教育局長張明文等人皆出席祝賀。

赴美取得博士引進新觀念

黃昆輝一九三六年出生雲林土庫農家，擔任過小學、初中老師，公費留美取得教育學博士，返國任教台師大，首度將「現代教育行政學」與「系統理論」引入台灣，歷任台北市教育局長、台灣省教育廳長、內政部長與行政院政務委員、前總統李登輝左右手等，推動多項深具影響力的改革，包括創辦「家長教學參觀日」、成立「教師研習中心」與「巡迴教學班」、取消教師甲等考績「不得過半」限制，提振教師士氣；推動「教師法」與「教育經費編列與管理法」立法等。

