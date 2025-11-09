山區雨量若逾800毫米 馬太鞍溪恐有新堰塞湖

馬太鞍溪堰塞湖一個多月來水位沒有明顯變化，目前剩下150萬噸蓄水量。（林保署提供）

中度颱風鳳凰接近台灣，氣象署預估東部山區雨量五百毫米以上！林保署評估，極端模擬情況是雨量八百毫米時，馬太鞍溪有可能出現新崩塌形成新堰塞湖，一旦發生預估在廿四小時內潰決，林保署昨將新堰塞湖模擬的警戒範圍送給花蓮縣府，由地方政府預估撤離戶數，對馬太鞍溪匯流口至花蓮溪的影響範圍擴大到箭瑛大橋南側。

模擬警戒範圍 林保署送交花蓮縣府

林保署花蓮分署表示，馬太鞍溪上游堰塞湖九月溢流後壩體受到破壞，大量土砂泥水造成光復鄉嚴重災情，目前堰塞湖蓄水量仍有一五〇萬公噸，殘留在河道上的壩體的土方量有一．一億立方公尺。

林保署花蓮分署長黃群策說，目前委託學者做出的極端模擬值是雨量八百毫米時，可能在上游造成新的崩塌，阻塞河道出現新生的堰塞湖，蓄水量體會有一千五百萬公噸，是現在殘存舊堰塞湖十倍水量的大型堰塞湖。

黃群策說明，一旦新的堰塞湖發生、估計會在廿四小時內潰決，模擬的最大洪峰是每秒四千五百立方公尺，對光復鄉的影響範圍只比九月廿三日堰塞湖受災範圍稍小，包括光復鄉大馬、大平、東富、大同、大全、大安、大華、大進及北富村；鳳林鎮長橋、大榮、山興里及萬榮鄉明利村，最南以光復溪為界，以北至鳳林長橋里馬太鞍溪下游有一半包括在內，鳳林鎮箭瑛大橋以南也在範圍內，實際戶數仍待最後縣府確定。

