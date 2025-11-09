為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鳳凰颱風明發海警 恐從中部登陸

    2025/11/09 05:30 記者吳亮儀／台北報導
    鳳凰颱風路徑潛勢圖。（氣象署提供）

    鳳凰颱風路徑潛勢圖。（氣象署提供）

    今天下午變天！中央氣象署預報，今天下午受到東北季風增強影響，下午開始北部及東北部氣溫下降，迎風面的基隆北海岸和大台北地區開始局部短暫雨；另外，氣象署預計在週一白天發布鳳凰颱風的海上颱風警報，依目前路徑潛勢圖，鳳凰颱風最有可能在中部登陸。

    氣象署預報員張峻堯表示，今天白天各地都是好天氣，但下午起東北季風增強、迎風面開始變天；週一開始受到鳳凰颱風外圍雲系和東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有大雨或局部豪雨，甚至在東北部地區及大台北、東部山區並有局部豪雨等級以上降雨。

    外圍環流、東北季風可能有共伴效應

    「這次鳳凰颱風外圍環流和東北季風可能有共伴效應，北部和宜蘭、花蓮要注意豪雨！」張竣堯說，週一、二兩天是北部、和東北部要注意豪雨，週三則是中南部、東部和東南部要注意大雨或局部豪雨。

    張竣堯說，鳳凰颱風預計今天才會增強為強烈颱風，並通過菲律賓北部陸地並到達南海，但在北轉過程中，它會迅速減弱，接近台灣的時候應該是輕度颱風的機率最大，且較有可能從「中部」登陸。

    張竣堯說，鳳凰颱風在週四會快速遠離，強度又會再度減弱了；週五、六又會恢復到一般東北季風影響的天氣型態。

    張竣堯說，目前氣象署預計在週一白天發布海上颱風警報，週二發布陸上颱風警報，但陸警時間仍不確定，且鳳凰颱風路徑仍有修正空間，需再觀察。

