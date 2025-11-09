兒童專責醫師 明年擴大上路

針對健保補充保費爭議，石崇良昨日重申，台灣正面臨人口「超銳減、超高齡、超少子」結構衝擊，健保改革勢在必行。（記者塗建榮攝）

社安網5年投入819億元 聚焦獨居長輩關懷、育兒指導員

健保補充保費改革引發爭議，但衛福部長石崇良腳步未停歇，他表示，明年希望擴大「幼兒專責醫師」為「兒童專責醫師」，服務年齡從〇至三歲延伸至〇至六歲，讓每名兒童皆有專責醫師持續照護。

請繼續往下閱讀...

服務年齡從0至3歲延伸至0至6歲

石崇良說，少子化與預防保健做得好，「孩子不生病、不看病」，導致兒科量能失衡，傳統「按件給付」難以反映兒科價值，未來將導入「價值導向支付」，依健康成果分配預算，「不是看病越多拿越多，而是讓孩子健康也有預算」。

石崇良指出，專責醫師制度由基層醫師提供整合服務，包括健檢、預防接種與牙齒塗氟，目前覆蓋率約六十五％。明年編列二四九億元優先保障〇到六歲兒童醫療費用，其中一二三．五億元用於基層西醫服務，約一百萬名〇至六歲幼兒可受惠，這項制度也可視為家庭醫師計畫的延伸，聚焦健康習慣養成與肥胖防治。

石崇良也坦言，身邊許多人提醒他放慢腳步，但台灣人口結構快速變化、醫療人力面臨嚴峻衝擊，「每天看著那些數字，真的睡不著覺」，鄰近的韓國生育率已有回升跡象，但台灣仍毫無起色，「如果現在不設法用創新的方式迎戰，對下一代真的沒辦法交代。」

創新方式迎戰 要對下一代交代

醫療之外，社會安全網也同步升級，衛福部次長呂建德昨表示，「社安網二．〇計畫」已送行政院審議，預計明年起上路，五年將投入八一九億元，聚焦獨居長輩關懷、育兒指導員、AI預警與毒癮者社區支持。

呂建德說，社安網二．〇將結合社會韌性特別預算，兩年編六十二億元，盤點全台五萬多名獨居長者，分為低、中、高三級，提供送餐服務、安裝安全警示器或智慧手環，並設立通報中心以即時應變；另將從孕婦產期第三期介入，提供「育兒指導員」協助，延伸至坐月子與兒童健檢階段，預防兒虐與產後憂鬱。

社安網計畫也將導入AI提早偵測高風險家庭，並推動毒癮防治及出監者社區支持，協助完成戒治。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法