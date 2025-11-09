賴總統：健保總額破兆 3目的挺醫護

行政院政務委員陳時中表示，年度總額結算並不是新概念，不過針對2萬元起徵真的太低，對小資族可能是負擔，建議將金額拉高，並經社會、專家學者討論。（記者黃宜靜攝）

提升醫療品質、幫醫護加薪、解決不同工同酬讓醫界留得住人

健保補充保費改革方向引發爭議，行政院六日 晚間指示暫緩推動。總統賴清德昨出席「台灣醫學週」開幕典禮時強調健保財務的重要性，他表示，政府將持續投入資源，明年健保總額首度突破兆元，提高健保總額有三個目的，要提升醫療品質、幫醫護加薪，解決不同工同酬的問題，讓醫界留得住人，民眾也能得到更好的照顧。

健康台灣深耕計畫 補足第一線需求

賴清德指出，明年總額將達九八八三億元，政府再投入一九九億元公務預算，整體規模達一兆八十二億元，創歷年新高。此外「健康台灣深耕計畫」五年投入四八九億元，聚焦培育多元人才、優化醫療環境、智慧醫療與永續責任四大方向，補足健保給付無法涵蓋的第一線需求。

石崇良：健保不會倒 但一定要改革

衛福部長石崇良說，總統了解醫界，也清楚問題癥結，衛福部正加速引進新藥、擴大癌症篩檢，朝二〇三〇年癌症死亡率下降三分之一目標邁進；「健康台灣深耕計畫」全國已核定二五三件、總額一一二億元，與健保總額形成「雙引擎」，前者強化照護品質與韌性，後者扎根基礎、協助轉型迎戰高齡化。

針對健保補充保費爭議，石崇良重申，台灣正面臨人口「超銳減、超高齡、超少子」結構衝擊，健保改革勢在必行，會以「容納最多意見、獲得最大支持」為前提持續推進。他強調，「健保不會倒，但一定要改革」。台灣醫學會理事長、台大醫學院院長吳明賢也特別喊話「健保改革一定要成功！」展現醫界對政策調整的支持與期待。

行政院政務委員陳時中昨日則指出，補充保費採年度總額結算「不算是新概念」，過去衛福部也有討論將健保費改成「總所得」，不過補充保費的股利、利息等從二萬元起徵真的太低，對小資族可能是負擔，建議將金額拉高，並邀集社會及專家學者先行討論。

陳時中：補充保費2萬元起徵真的太低

陳時中說，補充保費改革規劃只是透露方向，「為什麼講二萬元，因為以前是二萬元起徵」，健保是社會保險制度，除了量能負擔，還有「劫富濟貧」精神，若門檻太低，就會讓貧者一起負擔，恐怕與健保精神衝突，應拉高門檻讓資本利多者參與健保費分配，額度多寡，須由社會、專家學者一同討論。

總統賴清德昨日出席「2025台灣醫學週 台灣聯合醫學會學術演講會」，分享國家醫療政策及願景。（記者塗建榮攝）

