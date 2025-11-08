醫界挺健保補充保費改革 中經院長連賢明：起徵點2萬元 可重新試算

2025台灣健康照護聯合學術研討會昨登場，台灣醫務管理學會理事長洪子仁（右2）、台灣醫院協會理事長李飛鵬（左1）接連為健保補充保費改革發聲，圖中為衛福部長石崇良。（記者邱芷柔攝）

健保補充保費改革方向惹議，行政院前晚緊急喊卡，不過醫界昨天紛紛表態力挺，衛福部長石崇良昨重申，所有政策出發點都是為了讓健保財務永續經營、照顧更多民眾與弱勢，會收集更多意見、凝聚共識，為健保永續繼續努力。

石崇良表示，健保制度卅年來從未停下改革腳步，未來也會持續推進。外界質疑補充保費政策倉促、溝通不足，他解釋，「這次其實有點偶然，是在媒體專訪時被揭露出來」，方案尚未進入正式法制作業階段。

石崇良強調，若啟動後，一定會進行跨部會討論並召開公聽會，過程會公開透明。面對輿論壓力，他也回應，「去留從不在我心中，我只想把事情做好，讓醫療體系與健保都能持續穩健發展。」

中華經濟研究院院長連賢明認為，改革方向值得肯定，但起徵點二萬元是二〇一三年算出來的數字，若要改採結算制，可重新試算；台大醫院院長余忠仁表示，投資獲利本是社會財源一部分，應回饋於健康維護。

李飛鵬：別等財源枯竭才改革

台灣醫院協會理事長李飛鵬則呼籲，社會以長遠眼光看待健保，「讓有能力者多幫弱勢一把，別等到財源枯竭才改革。」台灣私立醫院協會也說，健保改革是為了守住「老了也看得起病」的承諾。

