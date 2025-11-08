為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    卸責中央 盧秀燕又被打臉

    2025/11/08 05:30 記者蔡淑媛、蘇孟娟／台中報導
    盧秀燕昨議會報告再道歉，稱「辜負大家7年來支持與愛護」。（記者蘇孟娟攝）

    盧秀燕昨議會報告再道歉，稱「辜負大家7年來支持與愛護」。（記者蘇孟娟攝）

    台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，成台灣防疫破口，台中市長盧秀燕昨兩度強調「台灣不會自己長出病毒，一定是外來的」，還誤指過去從國外帶肉品入境第一次不罰，「現在也調整第一次就罰」，再度將責任推給中央；民進黨議員則痛斥盧秀燕團隊狀況百出，迄今還在規避責任，昨日書面報告中，已被免職的兩名局長列名報告人，再次印證防疫荒腔走板。

    農業部早在二〇一八年中國爆發非洲豬瘟疫情後，就訂定加嚴防疫規範，加工豬肉品一律禁止攜帶入境台灣。防檢署指出，若被查獲違規攜帶豬肉製品，初犯即罰二十萬元，第二次（含）以上則罰一〇〇萬元。

    議會答詢 議員批荒腔走板

    台中市府昨進行非洲豬瘟事件專案報告，盧秀燕再度鞠躬致歉，卻兩度強調「台灣不會自己長出病毒，一定是外來的。」藍營議員昨質詢也定調「邊境查管」優先，指邊境防線是防疫第一道關卡，外來病毒肇禍，迄今中央有人負責嗎？

    盧秀燕舉例指出，過去自國外帶肉回來第一次不罰、第二次才罰，現在調成第一次就要罰，中央有在針對境外可能破口，進行加嚴工作。

    綠營議員則怒指，這次廚餘肇禍，早有規定處理標準流程，市府稽查怠惰造成破口，書面報告列的報告人竟有「被免職局長」，螺絲掉滿地，還在扯什麼境外不境外，從頭到尾只想規避責任、避重就輕、卸責。

