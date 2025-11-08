開賣啦！黃昏市場溫體豬 買氣搶搶滾

台中非洲豬瘟清零解封黃昏市場重現買氣。（記者廖耀東攝）

平均每公斤拍賣價103元 屬平穩

全台豬隻禁運、禁宰令於昨日解除，農業部表示，全國肉品市場依照議定頭數秩序出豬，昨日毛豬平均拍賣價格每公斤一〇三．〇一元，價格平穩，多地黃昏市場已有溫體豬上架，買氣強強滾。

此外，廚餘養豬政策須符合落實查核、監控即時、法令完備三項前提才能恢復，環境部長彭啓明表示，廚餘養豬場將於年底前完成加裝即時監測設備，且有警示功能。

廚餘養豬場 年底前加裝即時監測

根據畜產會資料顯示，昨日國內毛豬交易頭數為二萬八三一〇隻、總平均重量一三三．九公斤，拍賣價每公斤為一〇三．〇一元。農業部畜牧司副司長周志勳說，未來將適時啟動冷凍分流，明年三月底前每週和肉品市場與產業舉行調配會議，議定每日上市頭數，若預供量大於上市頭數，抽籤決定出豬登記資格，若連續二天未獲資格，第三日優先安排。

農業部強調，非洲豬瘟中央災害應變中心仍持續要求各縣市有防疫作為，若肉品市場、屠宰場有疑似非洲豬瘟病徵豬隻，每頭都會採檢送驗，同時亦維持化製車每車採檢送驗。

廚餘養豬禁令尚未解除，彭啓明表示，全國列管的四三五場廚餘養豬場，須通過環境部、農業部及地方政府的聯合稽查；相關法規由農業部修訂子法加嚴管理。

由於過往廚餘蒸煮透過照片上傳，可能會出現申報不實情形，需在廚餘蒸煮設備上裝設溫度探針、監視器，確保蒸煮過程達到標準，所有影像與數據將即時上傳至雲端平台，並設有警示功能，若有違規依據相關資訊告發、處分，將規劃補助經費，鼓勵業者配合。

近日陸續有多個縣市宣布禁用廚餘養豬，彭啓明表示，尊重地方決策，前提是地方政府必須具備充足的廚餘處理量能，如果貿然全面禁用，廚餘去化將成問題，環境部會協助各地方政府，盤點並提升廚餘處理能力。

台中非洲豬瘟清零解封，黃昏市場重現買氣。（記者廖耀東攝）

