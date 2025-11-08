下週一到週三 鳳凰颱風影響台灣最劇烈

鳳凰颱風目前仍在增強中。（取自氣象署官網）

中央氣象署預報，鳳凰颱風預計在下週一到下週三影響台灣最劇烈，氣象署可能在下週一發布海上警報、下週二發布陸上警報。

去年十月，從高雄登陸的山陀兒颱風，造成南台灣嚴重災情；今年七月初，從嘉義登陸的丹娜絲颱風，中南部地區災情慘烈，兩個颱風都挾強風豪雨。鳳凰颱風目前路徑也有北轉趨勢，若登陸台灣，南台灣、東半部都要警戒，北台灣則要看是否與東北季風產生共伴效應，嚴防豪雨。

氣象署預報員曾昭誠表示，鳳凰颱風在接近菲律賓北部陸地前，有機會增強為強烈颱風，並一路穿過菲律賓進入南海，但是進入南海後北轉往台灣過程中，會開始迅速減弱，預計在到達台灣西南邊的時候，會減弱為中度颱風。

曾昭誠指出，屆時要看它北轉的角度來推測暴風中心會不會登陸台灣，預測仍在陸續修正，但當它靠近台灣時，應該有機會再減弱為輕度颱風、甚至變成溫帶氣旋。

「氣象署預估在下週一發布海上颱風警報、下週二發布陸上颱風警報。」曾昭誠說，實際發布時間仍不確定。他也指出，下週一到下週三是鳳凰影響台灣最劇烈的時候，提醒民眾注意防颱。

