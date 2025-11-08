墾丁飯店業：重新定義價值 不是價格

總統賴清德認為墾丁定位應如夏威夷。（記者蔡宗憲攝）

總統賴清德昨針對國旅「花的費用差不多，國人會優先選擇國外」的說法，貼近一般民眾近年對國旅的看法。資深恆春半島觀光業者認為，「國旅太貴」需要各地方政府明確將旅宿依「平均房價」分級定位。屏縣府交通旅遊處強調，將以「質的提升」為目標，要求旅宿業者於各大訂房平台同步揭露價格，啟動「價格監測與預警機制」。

賴總統定位為台灣的夏威夷

賴清德認為可將墾丁定位為「台灣的夏威夷」，屏縣東民宿協會理事長余松華說，恆春半島早期就有台灣夏威夷之稱，旅宿價格與觀光基礎建設有關，在硬體、交通路網上也需要給旅客更友善的環境。

墾丁凱撒飯店總經理郭軒作則認為，價格貴不貴，取決於旅客感受到的價值，要「重新定義墾丁的價值，不只是價格」。資深飯店業者張積光直言，政府早該出手規範不同品質的旅宿價格分級，讓民眾找到最高性價比選擇。

遊客郭先生則認為，墾丁的問題在於「品牌」壞了，需要重新做好旅遊市場定位，不要去跟熱衷出國旅遊的族群做競爭，守護好山好水，墾丁仍是國際不敗的海洋小城。

一家3口住私人沙灘飯店 3天2夜遊花3.2萬 一點都不貴

對於國人常批評國旅太貴不如出國，新北楊小姐有不同看法，她認為對於帶小孩的家庭而言，國旅仍是好選擇。今年春天，楊小姐一家三口至墾丁三天兩夜遊，搭高鐵、台灣好行、一天包車，住擁有私人沙灘的好飯店，總計花費三．二萬元，她認為一點都不貴。

楊小姐說，墾丁是國際級景點，街上消費與台北差不多「很正常」；住宿費較高占整體旅費一半，但吃得好、住得舒適，還隨時能到漂亮海灘玩；交通方面，公共運輸搭乘舒適，包車司機則細心介紹當地風采，她相當滿意。

