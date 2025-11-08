賴總統點名國旅要加油 觀光署：講台灣故事 吸引旅客

總統賴清德出席「2025 ITF台北國際旅展開幕典禮」（記者陳逸寬攝）

國內旅遊價格、品質「CP值不高」，屢遭詬病，更引發總統賴清德關切，昨天出席ITF台北國際旅展時指出，「國旅有非常大挑戰，現在連續假期多了，如果觀光品質差不多、花的費用差不多，國人會優先選擇國外，國旅一定要加油。」此話引起各界熱議；交通部觀光署長陳玉秀回應，要更努力說好台灣自己的故事，吸引更多外籍旅客、讓國人認同自己的土地。

賴清德指出，台灣有發展國內旅遊的良好條件，今年起放假天數增加，共有九次連假、合計卅三天，國人時間更充裕，加上經濟成長、政府投資觀光設施，都是推動國旅的有利因素，「有時間、有錢了，就能出門旅遊」。

賴：開放外籍移工協助旅宿產業

賴清德並指出，政府將開放外籍移工協助旅宿產業，引進中階技術工改善人力不足問題。國旅要振興，除中央政策外，更需各界共同努力，「觀光旅遊業者、交通業、旅館、旅行社、各觀光協會、觀光署、交通部、行政院，部部都是觀光部，總統也不能置身事外，要全國一起推動。」

他也舉例，去年我國赴日旅遊超過六百萬人次，因為日本交通費用低、旅遊品質佳，國旅必須從品質與服務面著手，提升競爭力。

陳玉秀：目前力推北回之巔

陳玉秀表示：「平常心看待總統的建議。」她指出，無論國內或國外旅遊，價格並非唯一考量，仍須回歸旅遊需求；過去研究顯示，熱愛旅遊的人在國內外都會旅遊，不會互相排擠。她強調，觀光署將努力創造屬於台灣的精彩故事，吸引國際旅客，也讓國人對土地產生認同，「我們常出國看別人的故事，其實自己土地上也有許多精彩故事，這是觀光署要努力的方向。」

陳玉秀提到，現在觀光署力推的「北回之巔」計畫是最容易講故事的，且要在硬體建設之前讓旅行社先進來，為這條線做很多預備，「以前是硬體建置完了才來做觀光，現在要先把這條路線上的服務一併盤點，硬體、軟體並行」。

旅遊協會：要從住宿太貴著手

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽則指出，拯救國旅要從「住宿太貴」問題著手。開源的做法是吸引更多國際觀光客，提高平日住房率、分散假日需求，房價自然可降。其次是「人力結構失衡」，應更大幅度開放外籍移工，讓業者有人可用、成本不致攀升，才能從根本改善國旅價格與品質。

總統賴清德、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭、台灣觀光協會會長簡余晏、交通部長陳世凱、民進黨秘書長徐國勇等人出席「2025 ITF台北國際旅展開幕典禮」，會後進行合影。（記者陳逸寬攝）

