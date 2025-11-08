普發1萬開始登記 高市跨局處防詐

公所、戶政、捷運、公車站全面提醒 勿點擊釣魚簡訊、一頁式廣告連結

普發一萬「登記入帳」本週上路，詐團已蠢動，高市府召開跨局處協調會議，整合各局處團隊的資源全力防堵，警方研判詐團最可能利用「釣魚簡訊」、「一頁式廣告連結」詐取民眾個資及財物，提醒民眾提高警覺。

請繼續往下閱讀...

警方表示，內政部日前通令各縣市政府應強化「普發現金」防詐宣導，市長陳其邁也於普發現金登記首日，透過網路官方社群及LINE帳號同步發布市府宣導圖卡，並錄製宣導防詐音檔，透過垃圾車到每個社區播放。

高雄市政府為避免普發現金淪為詐團眼中肥羊，前天由副市長李懷仁召集「普發現金防詐作為跨局處協調會議」，整合各局處團隊力量，在各區公所、戶政、地政、捷運車站、公車站等，都可看到防詐提醒。

高雄市警察局長林炎田在會中報告，他雖然高市今年以來的詐欺受理案件及財物損失金額呈現下降趨勢，但針對近日「普發現金一萬元」可能引起詐團覬覦，警方將投入查緝防堵，包括積極蒐報通報下架、加強溯源打擊、強化識詐免疫力，同步結合「打詐儀錶板」將每天的實際案例融入生活，強化全民識詐能力。

此外，內政部還提供高額的檢舉獎金，若檢舉人於詐欺犯罪未被發覺前，向檢察機關或司法警察機關主動檢舉並製作筆錄，經判決有罪可領最高一千萬元獎金；警方特別提醒要注意「假冒政府通知」的釣魚簡訊或網路連結，尤其非官方網站「.gov.tw」千萬不要點擊。

