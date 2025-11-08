台東挨刮測速多 縣警局長︰僅17支

台東縣測速器被質疑數量太多響響國旅，縣警局長蔡燕明說僅十七支。（記者黃明堂攝）

台東縣愈來愈多測速器及科技執法，在網路上引起罵聲，縣議員王文怡質詢過度設置，壓垮國內旅遊意願，嚴重影響東縣欲營造友善觀光環境的目標。縣警局長蔡燕明喊冤，指台東實際測速桿只有十七支，加闖紅燈也僅廿一支。

王文怡昨天在議會播放鄉民製作批判東部測速氾濫影響國旅的影片，指遊客反應在花東地區累積的罰單費用，甚至足以支付出國旅費，有一家人開車來玩，被開了六千元罰單，這個錢都可以坐飛機到澳門了？這樣為什麼要來台東被開單，心情又不好？測速真的能提升交通安全嗎？是很大疑問，到處都測速，駕駛人專注在儀表板，忽略路況，或者突然減速，反而更危險。

請繼續往下閱讀...

王文怡指出，安全的道路並非靠監視器多、科技執法多，而是應「造就一個不容易出事的路口」，過度依賴低成本的科技執法，反而會喪失改善交通工程與基礎建設的動力。

蔡燕明說，台東縣的固定測速照相桿僅十七支，加上闖紅燈照相總共廿一支，相較於西部，測速桿非常少，網路上的說法讓他覺得不太公平。

王文怡說，即使實際數量不多，但網路上的負面資訊與民眾的實際感受已讓台東交通問題發酵，降低旅遊意願。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法