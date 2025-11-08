為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台東挨刮測速多 縣警局長︰僅17支

    2025/11/08 05:30 記者黃明堂／台東報導
    台東縣測速器被質疑數量太多響響國旅，縣警局長蔡燕明說僅十七支。（記者黃明堂攝）

    台東縣測速器被質疑數量太多響響國旅，縣警局長蔡燕明說僅十七支。（記者黃明堂攝）

    台東縣愈來愈多測速器及科技執法，在網路上引起罵聲，縣議員王文怡質詢過度設置，壓垮國內旅遊意願，嚴重影響東縣欲營造友善觀光環境的目標。縣警局長蔡燕明喊冤，指台東實際測速桿只有十七支，加闖紅燈也僅廿一支。

    王文怡昨天在議會播放鄉民製作批判東部測速氾濫影響國旅的影片，指遊客反應在花東地區累積的罰單費用，甚至足以支付出國旅費，有一家人開車來玩，被開了六千元罰單，這個錢都可以坐飛機到澳門了？這樣為什麼要來台東被開單，心情又不好？測速真的能提升交通安全嗎？是很大疑問，到處都測速，駕駛人專注在儀表板，忽略路況，或者突然減速，反而更危險。

    王文怡指出，安全的道路並非靠監視器多、科技執法多，而是應「造就一個不容易出事的路口」，過度依賴低成本的科技執法，反而會喪失改善交通工程與基礎建設的動力。

    蔡燕明說，台東縣的固定測速照相桿僅十七支，加上闖紅燈照相總共廿一支，相較於西部，測速桿非常少，網路上的說法讓他覺得不太公平。

    王文怡說，即使實際數量不多，但網路上的負面資訊與民眾的實際感受已讓台東交通問題發酵，降低旅遊意願。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播