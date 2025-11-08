基隆醫院規劃改建 土地遭衛局占用

基隆市衛生局在衛福部基隆醫院急診室旁，長期無償借用基隆醫院土地。（記者盧賢秀攝）

衛生局︰配合改建期程搬遷 必要時租賃中繼空間

基隆地區急診醫療量能不足，衛生福利部基隆醫院規劃改建急重症大樓，但衛生局長期借用基隆醫院急診室旁土地，市議員認為影響民眾就醫權益，基隆醫院二年前就有改建規劃，質疑新市政大樓為何未將衛生局納入？衛生局長張賢政說，會配合基隆醫院改建期程搬遷，必要時會租賃中繼空間。

議員︰占用影響民眾就醫權益

基隆醫院信二路急診室旁的土地，長期無償給衛生局辦公使用，基隆醫院二年前就規劃改建八層樓的急重症大樓，已發文要求市府歸還土地，急重症大樓完工後可望大幅增加病床數，提升醫療量能。

市府新市政大樓 未將衛局納入

市議員吳驊珈、陳軍佐質詢指出，衛生局長期借用部立基隆醫院土地為辦公室使用，導致該院急診區使用空間很難改善，影響民眾就醫權益，要求衛生局儘速規劃遷移，讓基隆醫院能夠擴建，提升醫療能力。

市議員鄭文婷日前出示公文，指今年六月基隆醫院已正式發函要求衛生局，最遲在二〇二九年六月前搬遷，但市府規劃新市政大樓並沒有將衛生局納入，衛生局只需面積六五〇坪，卻擠不進新市政大樓。

財政處︰有提供土地供參考

財政處長謝妙蓮表示，財政處有提供市有、國有土地供衛生局參考，包括信義市場改建案或社福園區案，希望將衛生局納入規劃。

張賢政表示，衛生局目前各業務科室的辦公處所，分散在信義區、安樂區及七堵區等五處，未來希望能集中在同一處，需室內坪數二一四五坪，部分單位集中需一五四五坪，若局本部現有空間則需五〇〇坪。

張賢政表示，衛生局會配合基隆醫院改建期程搬遷，若無法在期程內完成，將會與私立學校等洽談，承租閒置空間作為中繼空間的可能性。

