    首頁 > 生活

    北市外僑學校傳霸凌 校方稱「嬉鬧」拒通報

    2025/11/08 05:30 記者孫唯容／台北報導

    北市某外僑學校驚傳霸凌案件！市議員柳采葳昨在教育部門質詢中指出，接獲陳情有民眾就讀小一的孩子，在某外僑學校長期受到四名同學圍毆、吐口水等霸凌行為，但校方卻定調是「萬聖節玩鬧」、「學童嬉鬧」，拒絕通報霸凌，甚至還禁止家長進入校園。柳采葳痛批，教育局應主動介入調查，要求學校依規定通報事件，否則應依法減少該校招生員額，怒批校方的囂張「就是建立在教育局的軟弱！」

    教育局︰若有違規 令其限期改善

    教育局長湯志民表示，學校有規範要送霸凌防制委員會，是否有符合程序，十一月五日已行文學校說明，十日將派督學去了解。教育局也回應，倘有違反校園霸凌通報規定或《私立高級中等以下外國僑民學校及附設幼兒園設立及管理辦法》第卅二條規定，將依法令其限期整頓改善，屆期未改善者，最重得依規定減招或停招。

    柳采葳︰教育局應主動介入調查

    柳采葳指出，如果學校可以自行定義什麼是「嬉鬧」、什麼是「霸凌」，那還要防制委員會做什麼？她也引用教育部《校園霸凌防治準則》指出，學校應成立校園霸凌防制委員會，主動通報並調查疑似事件。

    柳采葳揭露北市教育局數據，過去四年間，北市校園霸凌通報案件高達一一六〇件，通報數字更從二〇二二年的一四二件，逐年成長到二〇二四年的四二五件，每天都有一．三件的霸凌通報案件，顯示霸凌問題日益嚴重。

    柳采葳也痛批教育局，「你們拿了該校什麼好處嗎？」該外僑學校隱瞞學生遭霸凌並非第一次，教育局應依法監督，限期要求學校改善、依規定通報，現在該名遭霸凌學生已轉校，「難道在北市面對霸凌的孩子只能一走了之？這是對教育局的污辱。」

