「泳池意外」排除 北市府挨轟矇眼買保單

2月簽意外險保單至今 5名泳客受傷求償無門 體育局︰與業者修改契約

台北市體育局今年二月起向兆豐產物購買一份「公共意外責任保險單」，保障使用其所轄場館民眾。不過，台北市議員許淑華昨日揭露，體育局簽下的竟然是一份「無效保單」，當中附帶排除條款竟將游泳池民眾受傷狀況排除在保險條件外，導致至今有五名泳客受傷後求償無門，讓她不禁直呼「超瞎」。體育局長游竹萍回應，契約確實不合理，目前已與業者修改契約，並會持續協商要求為這五位泳客進行出險。

投保範圍包括79個公園、球場

許淑華昨日於教育部們質詢中指出，依據法規，台北市消費場所都須投保公共意外責任險，體育局今年向兆豐產險簽訂一份意外險保單，投保範圍包括「七虎公園游泳池」等七十九個體育局管理的公園、球場類型的運動場所，保障民眾在這些場域活動時若不慎受傷，能獲得基本的意外險理賠。

保險期間從今年二月起，至明年一月卅一日止，每一個人的體傷責任六〇〇萬元、每一意外事故體傷責任三〇〇〇萬元、每一意外事故財物損失責任四〇〇萬元。今年二月至今，已有七件申請理賠案，百齡壘球場、台北體育館各一件，其餘五件都是游泳池申請。

許淑華︰沒看排除條款「超瞎」 罔顧權益

不過，許淑華指出，保障看似完整，合約竟潛藏陷阱，對泳客而言根本是「無效保單」，七虎公園游泳池今年發生五起泳客意外受傷的事件，當中A先生七月六日因步道高低落差而滑倒骨折，包含醫療費用及薪水損失等，金額超過十萬元；未料民眾向兆豐產險申請理賠時，竟遭拒絕；細看合約，才知道體育局當初簽的保單條款第五條「除外責任」第十二項「被保險人因所有、使用或管理游泳池所致第三人體傷、死亡或第三人財物毀損滅失之賠償責任。」

許淑華痛批，體育局將游泳池納入投保範圍，保險業者卻不用負責游泳池受傷民眾，當初根本就是矇著眼買保單，罔顧市民權益，首善之都不應發生這樣荒唐事件，市府應負起責任保護市民。

游竹萍表示，體育局也認為此項條款有問題，先前與業者協商，目前業者還是不同意出險，體育局將持續與業者溝通；此外也已與業者協商將此項排除條款刪除後重簽合約。

法務局︰若無法請領保險 由體育局負擔

法務局指出，消費者在消費場所受傷，主要請求賠償對象是企業經營者，如無法請領保險，要由體育局來負擔。

許淑華直言，要另外編預算來賠償民眾也很荒謬，遑論如與業者進入司法訴訟還會有額外開銷；她要求，法務局要協助體育局及其他管轄公共場館的局處，擬定公共意外責任險定型化契約，以免這類事件再度發生。

